Jay-Z und Beyoncé verlieren Millionen Follower

Jay-Z und Beyoncé verlieren Millionen Instagram-Follower, nachdem der Rapper in den Epstein-Files genannt wurde. Die Kommentare sind vernichtend.

Der US-Rapper Jay-Z steht derzeit im Zentrum einer Kontroverse um die neuesten Veröffentlichungen der Epstein-Akten. In diesen wird sein Name genannt, weshalb er nun im breiten Fokus der Öffentlichkeit steht. Auch seine Ehefrau Beyoncé bekommt die Missgunst der (Social-Media-)Welt zu spüren. Dies zeigt sich besonders deutlich an den Instagram-Followern des Ehepaares.

Opfer-Bericht nennt Jay-Z

Am 30. Januar 2026 veröffentlichte das US-Justizministerium eine neue, enorme Menge der Jeffrey-Epstein-Akten. Dabei wurden insgesamt drei Millionen Dokumente freigegeben. In einem Hinweis an das FBI finden sich auch die Namen der Rapper Jay-Z und Pusha T. Besonders brisant ist ein Opfer-Bericht, der besagt, dass sich ein Opfer in einem Raum wiederfand, in dem sich auch Jay-Z befand, nachdem es unter Drogen gesetzt und missbraucht wurde. Dieser Berichte hat nun Konsequenzen für den 56-Jährigen und sein Umfeld auf Social Media.

So sehr schrumpften die Followerzahlen

Quasi über Nacht verloren beide Musiker:innen einen großen Teil ihrer Instagram-Reichweite, Millionen Fans entfolgten ihnen. Bei Beyoncé schrumpfte die Zahl ihrer Follower von 320 Millionen auf 307 Millionen. Bei ihrem Ehemann reduzierte sich die Zahl von 4,4 Millionen auf eine Million.

Dass die Abwendung ihrer Fans mit der Nennung des Rappers in den Epstein-Akten zusammenhängt, zeigt sich in den Kommentaren beider Künstler:innen. Sowohl der aktuelle Beitrag von Jay-Z als auch der seiner Ehefrau sind voll von Kommentaren zum Thema. Auf dem Account von Shawn Carter, so sein bürgerlicher Name, ist nur noch ein einziger Beitrag vorhanden, der einen Trailer zum Film „The Book of Clarence“ zeigt, welcher im Januar 2024 erschien. Unter diesem muss der gebürtige New Yorker ziemlich einstecken. Einige User beleidigten ihn als „Pedo“, eine Person schrieb: „Ist das auf der Insel deines Freundes?“ Hierbei handelt es sich um eine Anspielung auf Epstein Island, auf der sich viele der Taten des inzwischen verstorbenen verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein abspielten.

Bei Beyoncé verhält es sich ähnlich. Auch bei ihrem aktuellsten Beitrag ist die Kommentarspalte voll mit dem Epstein-Thema. So fragte eine Person: „Wusstest du von deinem Ehemann Bescheid?“

Eine weitere Nutzerin wirft ihr vor: „Du bist erledigt. Du wusstest Bescheid und hast ihn gedeckt.“ Ein offizielles Statement zur Nennung in den Epstein-Akten gab es bisher weder von Jay-Z noch von Beyoncé.