Justin Bieber und Usher: Eklat auf der Oscar-Afterparty

Auf Beyoncés Oscar-Afterparty soll es zum Eklat gekommen sein: Justin Bieber und Usher gerieten laut Augenzeug:innen in ein hitziges Wortgefecht. Was steckt dahinter?

Der Abend nach den Oscars gilt traditionell als jener Moment, in dem sich das kuratierte Bild der Preisverleihung für ein paar Stunden auflöst. 2026 liefert dafür ein besonders aufgeladenes Beispiel: Berichte über einen möglichen Streit zwischen Justin Bieber und Usher.

Der konkrete Auslöser ist ein Vorfall auf der Oscar-Afterparty von Beyoncé und Jay-Z. Ein Foto, das kurz darauf in Umlauf geriet, soll Bieber und Usher in einer sichtbar angespannten Situation zeigen. Augenzeug:innen berichten laut „TMZ“ von einem hitzigen Wortgefecht, das kurz vor der Eskalation gestanden haben soll.

50 Cent teilte das Foto ebenfalls und fügte in der Beschreibung hinzu: „Ich war ein Baby als du ihn das mit mir hast machen lassen.“ Damit spielt der Rapper auf die Verbindungen zwischen Justin Bieber, Usher und Diddy an und unterstellt Usher unterschwellig, seinen Schützling den Sexualstraftaten von Sean Combs ausgesetzt zu haben.

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Bemerkenswert ist dabei auch, das dieser Konflikt überhaupt nach außen drang, die sogenannte „Gold Party“ gehört zu den abgeschirmtesten Räumen der Branche.

Eine Beziehung mit Geschichte

Um die Wucht dieses Moments zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück. Usher entdeckte Bieber Ende der 2000er-Jahre und trug entscheidend zu dessen Durchbruch bei. Er holte den damals unbekannten Teenager nach Atlanta, öffnete ihm die Türen zur US-Musikindustrie und führte ihn in ein Netzwerk ein, das maßgeblich über Erfolg oder Scheitern entscheidet. Dazu gehörte auch der Kontakt zu Sean „Diddy“ Combs, einer der damals einflussreichsten Akteure der Branche.

In frühen Interviews sprach Bieber offen über diese Phase – oft in einem Ton zwischen Faszination und jugendlicher Unbekümmertheit. Aufenthalte bei Diddy wurden als Teil seines Einstiegs in die Industrie beschrieben.

Rückblickend erscheinen diese Aussagen in einem anderen Licht. Die öffentliche Wahrnehmung von Diddys Rolle hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert, während direkte, aktuelle Statements von Bieber rar geworden sind. Laut Berichten aus seinem Umfeld betont der Sänger, er sei kein Opfer gewesen, vermeidet jedoch eine tiefergehende öffentliche Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Einem Paparazzi, der von ihm ein Statement hören wollte, entgegnete Bieber: „Frag mich niemals nach diesem Mann. Niemals!“

Über Jahre galt die Beziehung zwischen Bieber und Usher als Paradebeispiel für eine funktionierende Mentor-Schüler-Dynamik im Popgeschäft. Spätestens seit den 2020er-Jahren zeichnete sich jedoch ab, dass Bieber begann, sich von den prägenden Figuren seiner Anfangszeit zu emanzipieren.

Funkstille und Distanz

Der aktuelle Eklat kommt daher nicht aus dem Nichts. Bieber und Usher wurden nach 2022 kaum noch gemeinsam gesehen. Rückblickend wirkt diese Distanz wie die leise Vorstufe zur jetzigen Eskalation.

Auch auf Social Media spiegelt sich die Entwicklung wider. Berichten zufolge entfolgte Bieber seinem früheren Mentor auf Instagram – eine kleine Geste mit großer Signalwirkung. In einer Branche, in der digitale Handlungen Teil der öffentlichen Kommunikation sind, wird ein „Unfollow“ schnell zum Statement.

Dass in diesem Zusammenhang erneut der Name Diddy fällt, zeigt, wie tief die Wurzeln dieses Konflikts reichen könnten. Es geht vielleicht um ein komplexes Geflecht aus Mentoren, Machtstrukturen und Abhängigkeiten, das Karrieren hervorbringt und sie zugleich langfristig prägen oder belasten kann.