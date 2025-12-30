Beyoncé wird Milliardärin: Die Top 10 der reichsten Musiker:innen

Beyoncé schafft den Sprung zur Milliardärin – die Top 10 reichsten Musiker:innen sind jetzt zur Hälfte Frauen. Die ganze Liste hier lesen.

Für US-Sängerin Beyoncé gab es ein verspätetes Weihnachtsgeschenk: Die US-Sängerin ist Milliardärin. Damit reiht sie sich in eine exklusive Elite von Musikstars ein, die es mit Songs, Tourneen und geschäftlichem Gespür geschafft haben, Milliardenvermögen aufzubauen. Grundlage dieser Rangliste sind zwei der wichtigsten Reichtumslisten weltweit: die „Forbes List of Music Artists by Net Worth“ sowie die britische „Sunday Times Rich List“. Beide kommen teils zu unterschiedlichen Bewertungen, doch zusammengenommen ergibt sich ein klares Bild der derzeit reichsten Musiker:innen der Welt. Unter den Top 10 der reichsten Musiker:innen ist das Geschlechterverhältnis mittlerweile ausgeglichen: Mit Beyoncé sind nun fünf Musikerinnen unter den Top 10.

1. Jay-Z (2,5 Milliarden US-Dollar)

Jay-Z ist nicht nur Rapper, sondern auch globaler Unternehmer. Sein Vermögen setzt sich zusammen aus Musikrechten, dem Verkauf seines Streamingdienstes Tidal, Beteiligungen an Champagnermarken wie Armand de Brignac sowie Immobilien und Kunstsammlungen. Forbes schätzt allein seinen Musikkatalog auf mehrere hundert Millionen Dollar.

2. Taylor Swift (1,6 Milliarden)

Taylor Swift ist die erste Musikerin, die ausschließlich durch ihre Musik zur Milliardärin wurde. Die „Eras Tour“ spielte insgesamt über eine Milliarde Dollar ein. Hinzu kommen Einnahmen aus Neuaufnahmen ihrer Alben und ein Immobilienportfolio im Wert von rund 124 Millionen Dollar.

3. Paul McCartney (1,3 Milliarden)

Der Beatles-Star profitiert bis heute von einem der wertvollsten Songkataloge der Musikgeschichte. Paul McCartneys größte Einnahmequellen sind die Tantiemen aus dem Beatles- und Solo-Katalog, Beteiligungen an Musikverlagen sowie jahrzehntelange Welttourneen mit Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe. Während Forbes sein Vermögen knapp unter einer Milliarde US-Dollar ansetzt, führt die „Sunday Times“ McCartney weiterhin als Milliardär.

4. Bruce Springsteen (1,2 Milliarden)

„The Boss“ Bruce Springsteen verkaufte 2021 seinen gesamten Musikkatalog für rund 500 Millionen Dollar. Zusammen mit jahrzehntelangen Tourneen und hohen Ticketpreisen katapultierte ihn dieser Deal endgültig in den Milliardenbereich.

5. Rihanna (1 Milliarde)

Rihanna ist nicht nur Musikerin, sondern auch Unternehmerin. Ihr Beauty-Label „Fenty Beauty“ machte sie zeitweise fast doppelt so reich, auch wenn Forbes ihr Vermögen zuletzt wieder auf rund eine Milliarde Dollar bewertete. Ihre Musik bleibt dennoch eine zentrale Einnahmequelle.

6. Beyoncé (1 Milliarde)

Beyoncé verdoppelte ihr Vermögen in den letzten zwei Jahren. Die Renaissance World Tour spielte knapp 600 Millionen Dollar ein, wovon allein in diesem Jahr 100 Millionen auf sie zufielen. Hinzu kamen neue Einnahmen durch das Country-Album „Cowboy Carter“, exklusive Auftritte und lukrative Partnerschaften.

7. Jimmy Buffett (1 Milliarde)

Der 2023 verstorbene Musiker Jimmy Buffet baute mit „Margaritaville“ ein milliardenschweres Imperium aus Restaurants, Hotels und Merchandising auf. Seine Marke überdauerte längst den reinen Musikbetrieb.

8. Madonna (850 Millionen)

Die „Queen of Pop“ Madonna verdient seit Jahrzehnten konstant. Ihre Welttourneen, Musikrechte und Mode- sowie Filmprojekte sorgten dafür, dass sie auch ohne neue Nummer-eins-Hits zu den reichsten Künstlerinnen zählt.

9. Dr. Dre (850 Millionen)

Der Produzent und Rapper verdankt einen Großteil seines Vermögens dem Verkauf von „Beats by Dre“ an Apple 2014 für rund drei Milliarden Dollar. Musikproduktionen und Beteiligungen sichern Dr. Dre, bürgerlich André Romelle Young, weiterhin hohe Einnahmen.

10. Selena Gomez (700 Millionen)

Selena Gomez ist die Jüngste im Ranking. Neben Musik und Schauspiel sorgt vor allem ihre Kosmetikmarke „Rare Beauty“ für enorme Umsätze, die sie in kurzer Zeit in die Nähe des Milliardenclubs gebracht haben. Auf Instagram verzeichnet die 33-Jährige mit 416 Millionen Follower:innen die meisten Follows weltweit.