Billie Eilish an Promis: „Werdet ihr euch äußern oder…“

Nach dem Tod von Alex Pretti bei ICE-Einsatz richtet Billie Eilish einen eindringlichen Appell an Promis. Olivia Rodrigo und FINNEAS reagieren bereits.

Nach dem Tod von Alex Pretti bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) am Samstag, 24. Januar 2026, haben mehrere Musiker:innen öffentlich Stellung zu der Vorgehensweise von ICE bezogen. Auch die Großverdiener:innen nehmen nun Haltung ein. Allen voran: Billie Eilish.

Sie richtete sich in einer Instagram-Story direkt an ihre Kolleg:innen aus der Unterhaltungsbranche. Viele Worte brauchte sie dafür nicht, um ihren Standpunkt klarzumachen.

Kommt da noch was?

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin postete ein Selfie mit der Frage: „Hey meine Promi-Kollegen, werdet ihr euch äußern? Oder…“ Damit appellierte die 23-Jährige an andere Celebrities, ihre Reichweite zu nutzen und sich zu den Ereignissen zu positionieren. Billie Eilish implizierte damit auch, dass eine Positionierung momentan noch eine Rarität sei.

Weiterhin teilte sie in folgenden Instagram-Storyslides Informationen rund um Alex Pretti, ICE und die aktuelle Einwanderungspolitik der USA.

Olivia Rodrigo verurteilt Vorgehen der Einwanderungsbehörde

Auch Olivia Rodrigo meldete sich nach dem Todesfall Ende Januar zu Wort. Die Sängerin bezeichnete das Vorgehen der ICE in einer Instagram-Story als „unverantwortlich“ und fügte hinzu: „Wir sind nicht machtlos. Unsere Handlungen zählen. Ich stehe an der Seite von Minnesota.“

Rodrigo teilte zudem einen Beitrag des politischen Kommentators Ben Sheehan, der die ICE als „mörderische Bundesbehörde, die eine amerikanische Stadt terrorisiert“ beschrieb und den Senat aufforderte, weitere Finanzierungen für die Behörde zu blockieren.

FINNEAS kritisiert Doppelmoral bei Waffenrecht-Debatte

Billie Eilishs Bruder und Produzent FINNEAS veröffentlichte ein Video auf seinem Instagram-Account, in dem er sich mit der Argumentation von Befürworter:innen des zweiten Verfassungszusatzes auseinandersetzte. Er kritisierte die seiner Ansicht nach widersprüchliche Haltung konservativer Kreise zum Tod von Pretti. In seinem Beitrag holte FINNEAS aus, dass viele konservative Stimmen bei Schul-Schießereien das Argument verwenden würden, das Recht auf Waffenbesitz müsse selbst auf Kosten von Kinderleben geschützt werden. Die Rechtfertigung von Alex Prettis Tod mit der Erklärung, er habe eine Waffe getragen, stelle aus seiner Sicht eine Doppelmoral dar: „Ihr habt uns 30 Jahre lang erzählt, dass Kinder sterben müssen, damit wir überall in den USA legal Waffen tragen dürfen.“

Hier geht es zum gesamten Statement von FINNEAS:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billie Eilishs politisches Engagement: Eine konstante Stimme

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich Billie Eilish politisch positioniert. Die Künstlerin hat sich in den vergangenen Jahren wiederholt zu gesellschaftlichen und politischen Themen geäußert. Im Präsidentschaftswahlkampf 2020 unterstützte sie öffentlich Joe Biden und Kamala Harris und ermutigte junge Menschen zur Wahlteilnahme. Auch bei den Midterm-Wahlen 2022 rief sie ihre Fans auf, wählen zu gehen.

Besonders engagiert zeigte sich Eilish bei Themen wie reproduktive Rechte, insbesondere nach der Aufhebung des Grundsatzurteils Roe v. Wade durch den Supreme Court im Jahr 2022. Auf dem Glastonbury Festival kritisierte sie die Entscheidung scharf und bezeichnete sie als „wirklich dunkel“ für Frauen in den USA.

Darüber hinaus setzte sie sich für Klimaschutz ein, sprach offen über psychische Gesundheit und äußerte sich zur Black-Lives-Matter-Bewegung. Ihr politisches Engagement ist dabei stets von der Überzeugung geprägt, dass Personen mit Reichweite eine Verantwortung haben, sich für gesellschaftliche Anliegen einzusetzen.