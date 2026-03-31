Madonna, Kesha & Co.: Stars kämpfen gegen ICE-Gefängnis in Dilley

Über 20 Prominente – darunter Madonna, Pedro Pascal und Jane Fonda – fordern die Freilassung von Kindern aus dem ICE-Abschiebegefängnis in Dilley, Texas.

Madonna, Gracie Abrams, Muna, Kesha, John Legend und viele weitere Stars haben eine Petition unterzeichnet, die die sofortige Schließung des ICE Detention Centers in Dilley, Texas, fordert.

Das Detention Center ist ein Abschiebegefängnis, das von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) betrieben wird. Dort werden Einwanderer:innen ohne gültigen Aufenthaltstitel sowie Asylsuchende während laufender Verfahren in Gewahrsam genommen. Festgehalten werden sollen dort eigentlich nur Personen, die gegen Einwanderungsgesetze verstoßen haben oder als Sicherheitsrisiko gelten. Die Transparenz darüber, was in diesen Zentren vor sich geht, ist sehr gering.

Kinder und Familien in Haft

Bei dem Gefängnis in Texas handelt es sich um ein Zentrum, das viele Familien und Kinder beherbergt. In den letzten Monaten wurden laut Associated Press fast 600 Migrantenkinder in der Einrichtung in Dilley festgehalten, „ohne ausreichende Verpflegung, medizinische Versorgung oder psychologische Betreuung“. Im Jahr 2025 sind 2.300 Kinder in Gewahrsam genommen worden.

Dagegen richtet sich der Protestbrief. Die Unterzeichnenden fordern die Schließung der Einrichtung, die Freilassung von Kindern und Familien sowie allgemein „Transparenz, Rechenschaftspflicht und systemische Reformen, um zu verhindern, dass solche Missbräuche irgendwo in den Vereinigten Staaten vorkommen.“

Das Gefängnis in Dilley ist dabei bei weitem nicht das einzige. Allein in Texas gibt es weitere wie das El Paso Service Processing Center und das Eden Detention Center sowie viele mehr.

Stars fordern Schließung des Dilley-Gefängnisses

Viele bekannte Musiker:innen und Schauspieler:innen fordern nun die Schließung der Einrichtung in Dilley. Im Wortlaut heißt es: „Wir, die Unterzeichnenden, fordern die sofortige Schließung des Dilley Immigration Processing Center, einer Familienhaftanstalt der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Texas, sowie ein Ende der Inhaftierung von Kindern und Familien. Kinder, die in Einwanderungshaft gehalten werden, leiden unter Traumata, Vernachlässigung und Bedingungen, die gegen grundlegende Standards in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit, Würde und Menschenrechte verstoßen.“

Zu den Unterzeichnenden zählen unter anderem Madonna, Gracie Abrams, Muna, Kesha, John Legend, King Princess, Brandi Carlile, die Indigo Girls, Lance Bass und Sara Bareilles sowie Ayo Edebiri, Keke Palmer, Lena Dunham, Elliot Page, Pedro Pascal, Jane Fonda, Javier Bardem, Michelle Williams und Rebecca Hall.

Prominente Kritik an ICE

Viele Künstler:innen haben in den letzten Monaten ihre Plattform genutzt, um sich gegen die Einwanderungsbehörde ICE zu äußern. Auf zahlreichen Award Shows wurde die Kritik an der Behörde in Dankesreden laut. Bei den Grammys zum Beispiel. Dort sprach sich unter anderem Bad Bunny dagegen aus: „Bevor ich Gott danke, sage ich erst mal: ‘ICE raus!’“. Auch Billie Eilish hat sich bereits mehrfach gegen ICE positioniert – in ihrer Dankesrede machte sie deutlich: „Auf gestohlenem Land ist niemand illegal … Scheiß auf die ICE.“

Ob die Petition Wirkung zeigt, bleibt offen. Durch die Beteiligung vieler bekannter Persönlichkeiten trägt der Protest das Thema jedoch in die Öffentlichkeit. Dies macht auf die Missstände in den Abschiebegefängnissen aufmerksam.