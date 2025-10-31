„Gebt euer Geld aus!“ – Billie Eilishs Botschaft an Milliardäre

Billie Eilish nutzte ihre Rede bei den „Wall Street Journal Innovator Awards 2025“, um Milliardäre zu Spenden aufzurufen. Ihr Appell an Empathie sorgt weltweit für Aufmerksamkeit.

Die Grammy-Preisträgerin nahm am 29. Oktober bei der Verleihung der „Wall Street Journal Innovator Awards 2025“ im Metropolitan Museum of Modern Art in New York City den Preis in der Kategorie „Music Innovator“ entgegen und verwendete ihre Rede für einen Aufruf an Milliardäre, mehr für Bedürftige zu tun. Die Veranstaltung würdigt Branchenführer:innen, die in ihren jeweiligen Disziplinen neue Maßstäbe setzen. Eilish engagiert sich seit Jahren für Tierrechte und Klimagerechtigkeit und betonte auf der Bühne, wie wichtig Empathie seitens der wohlhabendsten Mitglieder der Gesellschaft sei.

Direkte Ansprache an Milliardäre im Raum

Auf der Bühne angekommen, verlor die Oscar-Preisträgerin keine Zeit. Sie erklärte, dass sich die Welt derzeit in einem „schlechten“ und „düsteren“ Zustand befinde und „Mitgefühl und Hilfe“ mehr denn je gebraucht würden. Sie bat das wohlhabende Publikum, ihr Geld „für gute Zwecke einzusetzen“ und es Menschen zukommen zu lassen, die es dringend benötigen.

Hier Appell von Billie Eilish sehen:

Anschließend wandte sich die Songwriterin an die anwesenden Milliardäre im Raum, darunter Facebook-Gründer Mark Zuckerberg: „Ich mag euch alle, aber einige hier haben deutlich mehr Geld als ich.“ Für den nächsten Teil ihrer Rede brachte sie das Mikrofon näher an ihren Mund heran und fragte in den Saal: „Wenn ihr Milliardäre seid, warum seid ihr Milliardäre?“ Sie beendete ihren Appell mit den Worten: „Gebt euer Geld aus, Shorties.“

Eilish spendet Gewinne ihrer Tour an Hilfsorganisationen

Am selben Abend verkündete Talkshow-Moderator Stephen Colbert, dass die Sängerin 11,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet knapp zehn Millionen Euro, ihrer „Hit Me Hard And Soft Tour“ an Wohltätigkeitsorganisationen spenden wird, die sich für Ernährungsgerechtigkeit und Klimaschutz einsetzen. Die aktuelle Tournee startete im September 2025 und diente der Promotion des gleichnamigen dritten Studioalbums des Pop-Superstars.

Hier Spenden-Verkündung von Stephen Colbert sehen:

Es ist nicht das erste Mal, dass Billie Eilish ihre Bekanntheit nutzt, um sich für den guten Zweck einzusetzen. Im Zuge der Tour arbeitete die Künstlerin mit der gemeinnützigen Organisation „Reverb“ zusammen, um ihre Live-Auftritte nachhaltiger zu gestalten. Dafür wurden bei Konzerten sogenannte „Öko-Dörfer“ eingerichtet, um Fans über die Reduzierung ihres CO₂-Fußabdrucks aufzuklären. Zudem führte die Sängerin bei verschiedenen Tourstopps eine vegane Verpflegungsrichtlinie ein – die Anbieter vor Ort waren dazu angehalten, während ihrer Auftritte ausschließlich pflanzliche Alternativen anzubieten.