„Feiger Schwächling“: Billie Eilish attackiert Elon Musk

Billie Eilish greift den angeblichen Trilliardär Elon Musk in einer Instagram-Story an, weil der sein Geld nicht genügend für wohltätige Zwecke einsetzt.

Billie Eilish teilt erneut gegen die Superreichen aus und nutzt diesmal die Instagram-Storys als Plattform. Ihr aktuelles Ziel ist der wohlhabendste Mann der Welt: Elon Musk.

Am Donnerstag (13. November) repostete die Sängerin vier Slides des Instagram-Accounts „myvoicemychoiceorg“ in ihren Storys. Elon Musk sei laut des Postings mittlerweile nicht mehr nur der reichste Mann der Welt, sondern inzwischen auch der erste Trilliardär.

Eilish geht es dabei vor allem darum, hinzuweisen, welche Probleme der Unternehmer mit einer solchen Summe Geld lösen sollte. Der SpaceX-Gründer könnte, so die Sängerin, unter anderem den Welthunger beenden, gefährdete Tierarten retten oder Gaza wieder aufbauen.

Die letzte Slide zeigt einen schwarzen Hintergrund mit weißer Schrift. Die Künstlerin, die sich seit Jahren für gute Zwecke einsetzt, packte „etc….“ an den Anfang der Story – um zu verdeutlichen was mit dem Geld alles möglich sei. Die nächste und letzte Zeile ihres Posts widmet die 23-Jährige dem ehemaligen Chefberater von Präsident Donald Trump höchstpersönlich.

Es sind lediglich vier Worte: „Verdammter, erbärmlicher, feiger Schwächling.“

Billie Eilish bleibt sich treu

Billie Eilish richtete erst kürzlich eine klare Forderung an die Superreichen. Bei den „Wall Street Journal Innovator Awards 2025“ nahm sie die Auszeichnung des „Music Innovator“ entgegen und wandte sich in ihrer Rede direkt an das wohlhabende Publikum im Raum. Ihre Aufforderung fiel knapp, aber deutlich aus. „Spendet euer Geld, Shorties“, sagte sie am Ende ihres Appells an Megareiche – darunter auch der damals anwesende Mark Zuckerberg.

Später am Abend gab Talkshow-Moderator Stephen Colbert bekannt, dass die Songwriterin 11,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet knapp zehn Millionen Euro, ihrer „Hit Me Hard And Soft Tour“ an Wohltätigkeitsorganisationen spenden wird, die sich für Ernährungsgerechtigkeit und Klimaschutz einsetzen.