Billie Eilish: „Birds of a Feather“ ist meistgestreamter Song 2024

Billie Eilishs „Birds of a Feather“ ist der meistgestreamte Spotify-Song des Jahres.

Wie US-amerikanische Musiklabel Interscope am Donnerstag (2. Januar) bekannt gegeben hat, ist „Birds of a Feather“ von Billie Eilish in den letzten Wochen des Jahres 2024 an die Spitze der Jahresend-Songstatistiken des Streaming-Anbieters vorgerückt. Auf Spotify verzeichnete der Song zum Stichtag insgesamt 1,781 Milliarden Streams.

Zuvor hatte der Song bei der Spotify-Jahresrückschau Wrapped auf dem dritten Platz gelegen. Häufiger wurden nur Sabrina Carpenters „Espresso“ und Benson Boones „Beautiful Things“ gespielt. Ersterer wurde bisher 1,778 Milliarden Mal auf der Plattform gestreamt. Danach bekam der Hit vom Album HIT ME HARD AND SOFT, der auch in vielen Instagram- und TikTok-Clips zu hören ist, vor dem Jahreswechsel noch einen weiteren Push.

Billie Eilish bleibt in den Charts

Vor weniger als acht Monaten hatte die neunfache Grammy-Gewinnerin „Birds of a Feather“ auf ihrem dritten Album veröffentlicht. Der Song erreichte Platz zwei der US-Billboard Hot 100, in Deutschland reichte es für Platz vier (mittlerweile ist der Song unter anderem von den üblichen Weihnachtssongs auf Platz 31 abgedrängt worden). Im September veröffentlichte Eilish ein Musikvideo zu „Birds of a Feather“ unter der Regie von Aidan Zamiri:

Im Oktober trat sie mit dem Song bei Saturday Night Live auf:

Eilish macht derzeit eine Feiertagspause von ihrer „Hit Me Hard and Soft“-Tour, die am 21. Dezember nach einem fünftägigen Aufenthalt im Kia Forum in Los Angeles in Nordamerika geendet ist. Im Februar wird sie ihre Tour dann mit einer Reihe von Shows in Australien fortsetzen. Ihre 35 Shows umfassende Europatournee startet im April.

Folgende Termine sind geplant:

02.05.2025, Hannover – ZAG Arena

09.05.2025, Berlin – Uber Arena

29.05.2025, Köln – Lanxess Arena

30.05.2025, Köln – Lanxess Arena

06.06.2025, Wien – Stadthalle

Bereits im Pre-Sale war der Andrang nach Tickets für Billie Eilish groß – mittlerweile gelten die Shows als ausverkauft, jedoch kann es vorkommen, dass aus produktionstechnischen Gründen doch noch kurz vorher einige vereinzelte Tickets verfügbar werden. Alternativ könnt ihr auf den offiziellen Fan-Sale zurückgreifen, um euch ein Ticket zu sichern. Von Drittanbieterseiten wie Viagogo und Co. mit teils sehr dubiosen und überteuerten Angeboten wird allerdings abgeraten.