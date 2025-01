Neu im eine Milliarde-Streams-Club: Rage Against The Machine & Franz Ferdinand

Die Songs „Killing In The Name“ und „Take Me Out“ haben eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht.

„Killing In The Name“ von Rage Against The Machine und „Take Me Out“ von Franz Ferdinand mögen sehr unterschiedliche Hebel drücken, aber nun haben die Tracks eine Gemeinsamkeit: Beide Songs konnten jetzt die Milliarde-Streams-Marke beim Streamingriesen Spotify knacken.

Morello dankt auch denjenigen, die den Song „genossen haben, ohne ihn zu verstehen“

Tom Morello von RATM verkündete die Meilenstein-News via X mit den Worten: „‚KILLING IN THE NAME‘ hat gerade eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht! Danke an alle, die es sich angehört haben: Diejenigen, die es lieben, diejenigen, die es hassen, und diejenigen, die es genossen haben, ohne es zu verstehen.“ Dem fügte der 60-Jährige noch hinzu: „Ein gerechter Beweis dafür, dass rebellische Musik und Ironie lebendig und gesund sind.“

Mit dem Zusatz, dass sich Morello auch bei denjenigen bedanken würde, die den 1992er Track nicht verstehen würden. Am 3. November 2024 schrieb der Gitarrist beispielsweise: „Es erstaunt mich immer wieder, wie viele Leute, die RATM gehört haben, im Paul-Ryan-Modus [Republikaner, Anm. d. Red.] sind und buchstäblich NULL Ahnung von dem haben, worum es bei dieser Band ging, und noch weniger davon, wo einer von uns in Bezug auf aktuelle Themen steht.“

Weiterhin berichtete Tom Morello von Situationen, in denen Leute RATM-Songs gefeiert hätten und von ihnen motiviert gewesen seien, jedoch den politischen Inhalt komplett fehlinterpretierten. So habe er einer Frau erklären müssen, dass es bei „Killing In The Name“ eben nicht darum ginge, sich gegen „Eltern“ und „Impfungen“ aufzulehnen. Morello sagte ihr wohl: „Ma’am, das Lied handelt von rassistischen Polizisten, die sich oft wie der Ku-Klux-Klan im Dienste der historischen weißen Vorherrschaft verhalten und stiefelleckende Lakaien und Schläger der rassistischen kapitalistischen herrschenden Klasse sind.“

Franz Ferdinand feiern auch

Auch Franz Ferdinand teilten das Streaming-Highlight mit ihren Follower:innen auf Instagram. Sie schrieben dazu: „Wir haben gerade erfahren, dass ‚Take Me Out‘ eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht hat. Danke an alle verrückten Streamer. Wie auch immer, genug davon. THE HUMAN FEAR ist das, was wir jetzt machen, und es kommt morgen raus“, bewarb die Band noch zusätzlich ihre neue Platte.

Fans freuen sich mit der Band über den erreichten Meilenstein und fluteten die Kommentarspalte mit Glückwünschen und Bewunderung. Eine Follower kommentierte zum Beispiel: „Ich kann mit Stolz sagen, dass ich einer dieser einer Milliarde Hörer war.“

Franz Ferdinand veröffentlichten „Take Me Out“ 2004 als zweite Single ihres selbstbetitelten Debüt-Studioalbums. THE HUMAN FEAR dagegen ist ihr mittlerweile sechstes Werk und erschien am 10. Januar 2025.