Billie Eilish warnt vor extremen Diäten: „Es ist kein Spaß, so zu leben“

„Ich war dünner als je zuvor und stärker als je zuvor. Aber abseits davon war ich extrem unglücklich“, so der Popstar.

Billie Eilish hat vor den Gefahren extrem restriktiver Diäten gewarnt und ihre eigenen Erfahrungen mit Körperwahrnehmung und Gesundheit reflektiert.

„Es war mir nicht bewusst, wie unglücklich ich war“

In einem Interview im NPR-Podcast „Fresh Air“ berichtete die Sängerin über die Zeit, als sie ihr Gewicht zu kontrollieren versuchte – und wie negativ sich dies auf ihr emotionales Wohlbefinden auswirkte. „Vor ein paar Jahren war ich auf einer wirklich intensiven Art von Gesundheitsreise und habe viel Gewicht verloren“, erklärte die 23-Jährige. „Ich war dünner als je zuvor und stärker als je zuvor. Aber abseits davon war ich extrem unglücklich und mir nicht darüber bewusst, wie unglücklich ich war. Es ist kein Spaß, so zu leben.“

Zwischen Selbsthass und Akzeptanz

Bereits in der Vergangenheit hatte die Künstlerin offen über ihre Herausforderungen mit dem eigenen Körperbild gesprochen. Im Jahr 2019 hatte sie ihre Erfahrung mit einer Hüftverletzung geteilt, die in ihrer Jugend eine depressive Phase auslöste. „Es hat mich in ein Loch gestürzt“, erinnerte sie sich gegenüber „Rolling Stone“. „Ich hatte im Wesentlichen das Gefühl hatte, ich verdiene es, Schmerzen zu haben.“

Im Jahr 2023 reflektierte Eilish gegenüber der „Vogue“ abermals über die Auswirkungen dieser Zeit. Sie habe das Gefühl gehabt, dass ihr Körper sie „gaslightete“, also manipulierte. Der Selbsthass in ihren Teenager-Jahren habe sich vor allem aus der Wut auf ihr Selbstbild genährt. „Ich musste durch einen Prozess gehen und lernen, dass mein Körper ein Teil von mir ist. Und dass er mir nicht schaden will“, so die Musikerin.

Darüber hinaus sprach die Sängerin in Interviews in der Vergangenheit über die Schwierigkeiten, dem äußeren Erwartungsdruck standzuhalten. 2021 reagierte sie auf Kritiken zu einem „Vogue“-Cover, auf dem sie einen neuen Look präsentierte: freizügig und figurbetont.

Zuvor hatte die Kalifornierin meist weite Kleidung getragen, was sie als Schutzmechanismus gegen äußere Bewertungen erklärte. In einer Werbung für „Calvin Klein“ betonte sie, niemand habe das Recht, über den Körper einer anderen Person zu urteilen – da niemand wisse, was unter der Kleidung sei.