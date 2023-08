Billie Eilish findet: Lana Del Reys BORN TO DIE hat die „Musik verändert“

Sie findet, dass sich das Potential dessen, was in der Musik möglich ist, durch Lana Del Reys LP gewandelt hat.

In einer aktuellen Folge von Dua Lipas Podcast „At Your Service“ findet die Sängerin Billie Eilish bedeutende Worte für das Album BORN TO DIE ihrer Pop-Kollegin und Freundin Lana Del Rey. „Ich habe das Gefühl, dass dieses Album die Musik verändert hat, insbesondere die Musik für Frauen und das Potenzial dessen, was möglich ist“, antwortet die Sängerin auf die Frage, mit welchen Alben sie aufgewachsen ist.

Neben Lana Del Rey nennt Eilish auch BECAUSE THE INTERNET von Childish Gambino, The Neighbourhoods Platte WIPED OUT und die zwei Alben BELIEVE und JOURNALS von Justin Bieber.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die 21-Jährige erzählt außerdem vom Wandel ihres kreativen Prozesses sowie von dem Challenges des Erwachsenwerdens. „Anderthalb Jahre auf Tournee zu sein, dann wieder zurück zu kommen und viel älter zu sein – und nicht einmal viel älter, aber der Sprung zwischen 18 und 21 ist ein großer Sprung. Einfach geistig und körperlich und realistisch gesehen. Es war einfach ganz anders“, reflektiert Billie Eilish ihre vergangenen Jahre.

Zuletzt veröffentlichte Billie Eilish ihre Single „What Was I Made For?“ als Teil des Soundtracks zu Greta Gerwigs Kinofilm „Barbie“. Ihr aktuelles Album HAPPIER THAN EVER feierte im Jahr 2021 immense Erfolge.