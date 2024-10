Liam Payne: Dieses Cover spielte er bei seinem letzten Auftritt (Video)

Bei seiner allerletzten Live-Show würdigte der ehemalige One-Direction-Sänger einen alten Rivalen.

Am Mittwoch (16. Oktober) ist Liam Payne nach dem Sturz von einen Balkon aus dem dritten Stock in Buenos Aires verstorben. Seinen letzten Auftritt gab der frühere One-Direction-Sänger in London im Frühjahr 2022. Dort spielte er ein ruhiges Set mit einigen Solo-Hits und coverte dabei auch Justin Biebers „Love Yourself“ in einer Akustik-Version.

In dem privaten Veranstaltungsort in der UK-Hauptstadt performte Payne den Bieber-Song an der Seite seines Gitarristen. Der Nummer-eins-Hit „Love Yourself“ erschien auf Justin Biebers 2015er Album PURPOSE und wurde von Ed Sheeran geschrieben. Das Cover hat deshalb eine besondere Bedeutung, weil Payne zuvor über die freundschaftliche Rivalität zwischen Bieber und One Direction gesprochen hatte.

Hier „Love Yourself“ live, beim letzten Auftritt Liam Paynes:

Eine freundliche Fehde

Am 13. November 2015 brachten beide Acts am gleichen Tag ihre Platten heraus: Neben PURPOSE erschien ebenso One Directions MADE IN THE A.M. Fans stritten darum, welches Album wohl auf Platz eins der Charts landen sollte und würde. Bieber goss damals noch Öl ins Feuer, indem er in einem Video auf Snapchat über One Direction spottete. MADE IN THE A.M. landete schließlich auf Platz zwei. Hinter Justin Bieber.

Payne erzählte Jahre später, dass er und Bieber miteinander gesprochen und jeglichen Beef beiseite gelegt hätten. „Justin und ich hatten einmal ein wirklich langes Gespräch in seinem Trailer“, sagte Payne 2019 gegenüber „Mirror Online“. „Ich ging rein und sagte zu ihm: ‚Es ist alles gut. Du brauchst dich nicht entschuldigen.‘ Und dann hatten wir ein wirklich langes Gespräch. Er ist ein wirklich netter Kerl.“

Ein letztes Zeichen des Respekts

Später, kurz vor seiner letzten Performance im Jahr 2022, räumte er im Interview mit Logan Paul ganz offiziell mit den Spannungen auf und erzählte, wie sehr er sich mit Bieber verbunden fühle. Er erinnerte sich, dass er während des Talks damals zu Bieber sagte, er habe immer Mitleid mit ihm gehabt. Weil der Popstar allein mit seinem Ruhm zurechtkommen musste, während Payne seine Bandkollegen hatte, die ihn unterstützten. Das Cover von „Love Yourself“ ist daher wohl als ein weiteres Zeichen des Respekts zu verstehen, den der Brite für Bieber und seine Musik hatte.

Liam Payne veröffentlichte sein Solo-Debütalbum LP1 im Jahr 2019 und ging zu dieser Zeit auch auf Tour. Ab 2021 trat er jedoch weniger häufig auf. Das private Akustik-Set im Jahr 2022 gilt als seine letzte offizielle Show. Zuletzt öffentlich in Erscheinung getreten ist der Sänger und Songschreiber bei einem Konzert seines Bandkollegen Niall Horan am 2. Oktober in Argentinien. Bis zu seinem Tod am 16. Oktober hielt er sich in Buenos Aires auf.