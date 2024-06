Billie Eilish knackt die 100-Millionen-Klicks-Marke auf Spotify

Mit 22 Jahren ist Eilish der jüngste Artist mit 100 Millionen monatlichen Hörer:innen.

Am 17. Mai erschien Billie Eilishs drittes Studioalbum HIT ME HARD AND SOFT, das im Gegensatz zu ihren vorherigen Alben nicht auf dem ersten Platz der amerikanischen Charts landete. Die Sängerin hat trotzdem Grund zur Freude. Auf Spotify knackte sie am 15. Juni die 100-Millionen-Marke monatlicher Hörer:innen. Damit liegt sie nur knapp hinter Taylor Swift und The Weeknd.

Billie Eilish vs. Taylor Swift und The Weeknd

82 Songs hat Eilish seit Beginn ihrer Karriere 2016 veröffentlicht und die scheinen tatsächlich bei Streamingnutzer:innen rauf und runter zu laufen. Zum Vergleich: Taylor Swift, die 2008 ihre erste EP THE TAYLOR SWIFT HOLIDAY COLLECTION auf der Plattform veröffentlichte, zählt dort inzwischen über 400 Songs und 102 Millionen monatliche Hörer:innen.

Die treuesten Fans scheint allerdings The Weeknd zu haben. Der Sänger veröffentlichte mit HOUSE OF BALLOONS 2011 erstmals Musik auf Spotify. Inzwischen verzeichnet er mit über 200 Tracks etwa 107 Millionen monatliche Hörer:innen und ist damit an der Spitze der meistgestreamten Künstler:innen auf der Plattform.

An dieser Spitze kratzt jetzt die 22-Jährige, die mit ihrem Alter zudem der jüngste Artist mit derart vielen monatlichen Hörer:innen ist. „Spotify war von Anfang an Teil von Billies Geschichte. Seit ‚Ocean Eyes‘ hat sie ihre Fangemeinde auf der ganzen Welt kontinuierlich vergrößert. Was sie und Finneas seit 2016 erreicht haben, ist ziemlich bemerkenswert … und das alles im Alter von 22 Jahren“, soll Jeremy Erlich von Spotify gegenüber „Billboard“ zu dem Meilenstein gesagt haben.

Ist der Hype schon wieder vorbei?

Anzumerken ist auch, dass Eilish ihre aktuelle Platte HIT ME HARD AND SOFT kaum beworben hat. Es gab vorab keinen Vorgeschmack in Form von Single-Auskopplungen und dennoch soll die Sängerin laut „Billboard“ mit 339.000 Albumeinheiten und 200.000 Albumverkäufen einen Höchstwert ihrer Karriere erreicht haben, in den sich nun auch die Spotify-Zahlen einreihen dürfen.

Die monatlichen Hörer:innen werden von dem Streaming-Dienst alle 28 Tage neu ermittelt und geben Auskunft über alle Nutzer:innen, die Songs über aktive als auch programmierte Quellen gehört haben. Stand jetzt (26. Juni) pumpen „nur noch“ 98 Millionen Nutzer:innen monatlich Billie Eilishs Musik.