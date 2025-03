7 Fakten über: Geburtstage auf der Bühne

Die einen würden den Ehrentag am liebsten ausfallen lassen, andere feiern bis zum Abwinken. Als Big Name im Pop erschließen sich ganz andere Optionen, Stichwort „Birthday Bash“ … Here we go!

1. Danger Dan

„Ich bin jetzt 40, ich muss mich ausruhen!“, so ruft es Danger Dan gegen 20:30 Uhr seinen Geburtstagsgästen entgegen. Zu Hause wäre das vielleicht der zugegeben frühe Zeitpunkt, um die Leute Richtung Garderobe zu komplimentieren. Am 2. Juni 2023, einen Tag nach dem runden Ehrentag, ist das nicht ganz so einfach. Und ernst gemeint sowieso nicht. Das ist alles von den Birthday-Superlativen gedeckt: Gleich an zwei Tagen feiert Danger Dan zusammen mit 15.000 Zuschauer:innen in der Berliner Wuhlheide den „schönsten Geburtstag meines ganzen Lebens“, unter den Gästen u.a. Fettes Brot, Mine und Arnim von den Beatsteaks.

2. Panik Panzer

„Weil ich jeden dummen Trend unkritisch mitmache, feiere auch ich meinen 40. Geburtstag in Form eines Konzertes“, so postete es Danger Dans Bruderherz, Tobias Pongratz alias Panik Panzer, im vergangenen Herbst auf seiner Insta-Seite, dazu ein Bild mit Narrenkäppi. Am 6. März war es dann soweit, da lud Panik Panzer in die Columbiahalle, für den hausgemachten Suuport der Sause sorgte, wer sonst, die Antilopen Gang.

3. Fatoni

Auch Anton Schneider alias Fatoni beging den Vorabend der Midlife-Crisis a.k.a. seinen 40. Geburtstag in offiziellem Rahmen und das gleich zweimal. Am 6. Dezember des Vorjahres hatte er in die Theaterfabrik in München, tags drauf ins Berliner Tempodrom geladen. Galaabend, so lautete das Motto, „ein paar hatten sich auch schick gemacht“, so Fatoni, für den eines im Nachgang feststand: „Es war der schönste Geburtstag, den ich je hatte.“

4. North West

Von der Midlife Crisis noch ein ganzes Stück entfernt ist North West, mittlerweile 11-jährige Tochter von Kanye West und Kim Kardashian. Anlässlich ihres ersten Geburtstags stemmten ihre Eltern gleich ein ganzes Festival. „Kidchella“, der adäquate Name, die Gäste erschienen in Festival-Gear, es gab eine Karaoke-Stage, ein Riesenrad und eine indigene Chillout-Area.

5. JFK

Einen der wohl spektakulärsten Geburtstage in der Historie der großformatigen Promi-Ehrentage beging US-Präsident John F. Kennedy anlässlich seines 45. Geburtstages am 29. Mai 1962. Zehn Tage zuvor lud JFK zum Fundraiser-Event der demokratischen Partei in den New Yorker Madison Square Garden, für das Geburtstagsständchen sorgte Marilyn Monroe. Ihre persönliche Version des „Happy Birthday, Mr. President“ ging in die Geschichte ein, ebenso wie ihr Outfit, in das auch Kim Kardashian 2022 bei der Met-Gala in New York schlüpfte. Designer Bob Mackie war not amused: „Ich habe das Kleid für Marilyn Monroe entworfen. Niemand außer ihr sollte es tragen.“

6. Willie Nelson

90 Jahre und kein bisschen leise – zwei Tage lang ließ es Willie Nelson Ende April 2023 in der legendären Hollywood Bowl in Los Angeles krachen. Zu Gast bei „Willie Nelson’s 90th Birthday Celebration“: Beck, Emmylou Harris, Jack Johnson, Snoop Dogg, The Chicks, Tom Jones, Sheryl Crow, Ziggy Marley und einige mehr.

7. Taylor Swift

Vorfeiern soll ja angeblich Unglück bringen, die Fans von Taylor Swift scheinen davon noch nichts gehört zu haben. Oder es ist ihnen wumpe. Obwohl die Musikerin erst am 13. Dezember 2024 ihren 35. Geburtstag feierte, sangen die Fans ihr bereits fünf Tage zuvor ein Ständchen – bei der letzten Show ihrer spektakulären „The Eras“-Tour am 8. Dezember in Vancouver, unter den beseelten Gästen auch Flavor Flav von Public Enemy, sein Pseudonym als Diehard-Fa

