Billie Eilish und Finneas über Konzert-Wurfattacken: „Lasst es sein!“

Die Geschwister glauben aber nicht, dass es sich bei den Wurf-Aktionen um böse Absichten seitens der Besucher:innen handeln würde.

Billie Eilish und ihr Bruder bzw. musikalischer Partner Finneas haben sich über die neuerlichen Wurfattacken auf Künstler:innen während ihrer Live-Auftritte geäußert. Die Botschaft der Geschwister lautet ganz klar: „Lasst es sein – wir verstehen’s, aber tut es nicht. Werft keine Gegenstände auf die Bühne!“

Im Rahmen der „Barbie“-Filmpremiere, für den die beiden den Song „What Was I Made For?“ beisteuerten, gaben die zwei Musiker:innen zu Protokoll, dass sie in diesen Aktionen einen gefährlichen Trend sehen würden, der sich aber nicht erst seit einigen Wochen ausbreiten würde. „Mir werden schon seit sechs Jahren Dinge auf die Bühne geworfen – ich weiß nicht, warum das jetzt was Neues sein soll“, erklärte Billie Eilish gegenüber dem US-Magazin „The Hollywood Reporter“. „Die Leute sind einfach aufgedreht und es kann gefährlich werden“, ergänzte die „Bad Guy“-Sängerin.

Ihr Bruder Finneas fügte hinzu, dass er ein wenig Verständnis für die Konzertgänger:innen aufbringen könnte. Diese hätten nicht vor, die Musiker:innen auf der Bühne zu treffen. Besonders wenn ein Handy angeflogen komme, sei meistens die Intention dahinter, dass eine bestimmte Person ein Foto mit dem Star haben wolle. Und: „Ich habe gemischte Gefühle darüber, denn wenn es passiert, ist es ziemlich blöde. Auf der anderen Seite stecken dahinter keine bösen Absichten, und [die Fans] möchten dir nur etwas schenken.“

In den vergangenen Monaten wurden verschiedene Künstler:innen Opfer von Wurfangriffen während ihrer Live-Shows. So wurde der Rapper Drake von einem Handy leicht am Arm getroffen. Bei Lil Nas X landete ein Sexspielzeug auf der Bühne. Ernster erwischte es die Sängerin Bebe Rexha, der ein Handy an den Kopf geworfen wurde und die danach ärztlich behandelt werden musste. Bei einem Konzert der Sängerin Ava Max schaffte es ein Konzertgänger gar auf die Bühne und schlug der Musikerin ins Gesicht.