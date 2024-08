So haben Billie Eilish und Finneas für Olympia 2028 eingeheizt

Ende in Paris, Beginn in Los Angeles. Billie Eilish und Finneas leiten mit „Birds of a Feather“ die olympische Los-Angeles-Ära ein.

Am Sonntag, den 11. August (2024), verabschiedete Paris sich von den Olympischen Spielen und die Welt blickte gespannt auf die Abschlussfeier des Events. Diese markierte nicht nur das Ende der Spiele in Frankreich, sondern auch den Beginn einer neuen Ära, da Los Angeles als Gastgeberstadt für 2028 präsentiert wurde. Billie Eilish und Finneas begrüßten mit einem Live-Auftritt die nächsten Olympischen Spiele in Los Angeles während der Übergabefeier.

Countdown für Olympia 2028 beginnt

Die Veranstaltung in Paris bot eine beeindruckende Show, die von musikalischen Darbietungen und einem spektakulären Stunt von Tom Cruise geprägt war. Gleichzeitig fand in Los Angeles eine parallel geschaltete Feier statt, die einen Vorgeschmack auf die kommenden Spiele gab.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand in Los Angeles Billie Eilish, die zusammen mit ihrem Bruder Finneas den Song „Birds of a Feather“ zum Besten gab. Auf einem babyblauen Rettungsschwimmerposten am Venice Beach, gekleidet in einem übergroßen weißen Ralph-Lauren-Team-USA-Polo, brachte die Sängerin das Publikum in Stimmung.

Doch ihr Auftritt sorgte auch für Diskussionen, da einige Fans ihr vorwarfen, während des Songs auf Lippensynchronisation zurückgegriffen zu haben.

Seht hier Billie Eilishs Auftritt:

Neben der 22-Jährigen glänzten weitere Größen der amerikanischen Musikszene bei den Feierlichkeiten in den USA. Snoop Dogg und Dr. Dre vereinten ihre Kräfte für eine Darbietung von „The Next Episode“. Die Red Hot Chili Peppers sorgten mit ihrem Hit „Can’t Stop“ für kalifornisches Flair. Sie boten eine Einstimmung auf die Olympischen Spiele 2028, die zum dritten Mal in der Geschichte in Los Angeles stattfinden werden.

H.E.R., Phoenix und Tom Cruise bei der Schlusszeremonie in Paris

Währenddessen bot Paris ein eigenes musikalisches Programm. Die französischen Rocker Phoenix brachten mit ihren Klassikern „Lisztomania“ und „1901“ das Stadion zum Beben, und die Sängerin Yseult verzauberte das Publikum mit einer Version von „My Way“. Die US-amerikanische Sängerin H.E.R. sang die Nationalhymne der Vereinigten Staaten und leitete damit die symbolische Übergabe der Spiele an Los Angeles ein.

Ein besonderes Highlight der Feier in Paris war der spektakuläre Auftritt von Tom Cruise. Passend zu seiner Rolle in „Mission: Impossible“ sprang er vom Dach des Stade de France. Dieser waghalsige Stunt führte in ein vorab aufgenommenes Segment über, in dem Cruise mit einem Fallschirm über dem berühmten Hollywood-Schriftzug landete. Dort übergab er die olympische Flagge an die Radfahrerin Kate Courtney.

Billie Eilish: „Wir sehen uns in vier Jahren in meiner Heimatstadt“

Mit dieser Veranstaltung wurden die Olympischen Spiele 2024 in Paris gebührend verabschiedet, und die Welt wurde auf das vorbereitet, was sie 2028 in Los Angeles erwartet. Billie Eilish brachte es auf den Punkt, als sie ihren Auftritt mit den Worten beendete: „Wir sehen uns in vier Jahren in meiner Heimatstadt.“ Los Angeles ist bereit, die Welt mit offenen Armen zu empfangen, wenn die Olympischen Sommerspiele vom 14. Juli bis zum 27. August 2028 stattfinden werden.