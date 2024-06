In einem Gespräch mit Lana Del Rey sagte die 22-Jährige, dass sie noch nie von jemanden verlassen wurde. Eine Herzensbrecherin sei sie trotzdem nicht.

Billie Eilish und Lana Del Rey führten ein Gespräch, in dem die beiden Popstars unter anderem über die Liebe und Beziehungen redeten. Dabei erklärte Eilish, dass man noch nie mit ihr Schluss gemacht habe. Es sei sie gewesen, die die Beziehungen mit ihren vergangenen Partner:innen beendet habe.

Billie Eilish: „[…] das bedeutet nicht, dass die Leute völlig unschuldig sind.“

Dass Billie Eilish bis dato selbst immer die Trennung vollzog, bedeutet allerdings nicht, dass sie eine „Herzensbrecherin“ sei, stellte die neunfache Grammy-Gewinnerin im Talk für das „Interview“-Magazin klar. Die jeweilige Partner:in sei schließlich nicht ganz „unschuldig“ an dem Ende der jeweiligen Beziehung gewesen: „Es bedeutet, dass ich dachte: ,Oh, lass mich hier verschwinden.‘ Oder es bedeutet, dass die Dinge einfach nicht in Ordnung waren.“ Gleichzeitig könne sie auch nicht sagen, wie oft sie eigentlich verliebt gewesen sei: „Ich glaube, es gibt verschiedene Versionen von Liebe, und ich glaube, dass man verliebt sein kann, ohne dass es tief ist.“ Ob sie damit andeuten möchte, nie tiefe Gefühle für ihre Ex-Freund:innen empfunden zu haben, verrät sie jedoch nicht.

Zuletzt war Billie Eilish mit Jesse Rutherford von The Neighbourhood liiert. Die beiden waren etwa sieben Monate lang zusammen, bevor sie sich im Mai 2023 trennten.

Billie Eilish spricht über ihre Bisexualität

Inzwischen veröffentlichte Eilish ihr drittes Studioalbum HIT ME HARD AND SOFT, in dem sie erstmals über ihre Gefühle für Frauen singt. Auch in ihrer Single „Lunch“, die auf den fünften Platz der US-amerikanischen „Billboard Hot 100“-Charts stieg, spricht die Sängerin über die sexuelle Anziehung zu einer anderen Frau. Gegenüber Lana Del Rey erklärt sie, dass sie Glück habe, in einer Zeit zu leben, in der man offener über diese Thematik sprechen könne.

Trotzdem sei es „seltsam“ für Eilish, in der Öffentlichkeit erwachsen zu werden: „Die Sache, die mich frustriert hat und mir viel Angst macht, ist das Gefühl, mich ständig erklären zu müssen.“ Dabei habe Eilish manchmal das Gefühl, kaum Zeit zu haben, um gewisse Dinge über sich selber realisieren zu können, ohne dass es „alle andere“ auch wissen.

Wie gefragt Billie Eilish ist, beweist auch der Erfolg ihrer neuen Platte. Zwar erreichte HIT ME HARD AND SOFT als einziges Werk der US-Sängerin nicht die Pole-Position der Album-Charts, doch erreichte sie mit 339.000 Albumeinheiten und 200.000 Albumverkäufen den Höchstwert ihrer Karriere.