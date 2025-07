Black Sabbath: Setlist, Fotos, Videos des Abschiedskonzerts

Schluss, aus, vorbei: Black Sabbath setzten mit ihrem Auftritt am 5. Juli 2025 in Birmingham einen emotionalen Schlusspunkt ihrer Karriere. Black Sabbaths Setlist? Keine Überraschung, aber dazu gleich mehr. Alles in allem war es ein sehr langer Konzerttag mit vielen Bands, vielen Überraschungen, viel Prominenz. So toll Slayer, Metallica, Gojira und alle anderen auch waren – man wartete natürlich sehnsüchtig auf den Prince of Darkness und seine Bandkollegen. Die gelten zurecht als die Erfinder des Heavy Metals und werden von allen Seiten hofiert. Ehre, wem Ehre gebürt.

Dass Ozzy sitzen würde, war klar – zu angeschlagen und fragil ist seine Gesundheit. Immerhin saß er stilecht auf einem Thron, noch dazu einem mit Fledermaus-Verzierungen. Dass es emotional werden würde, war ebenso klar. Zunächst gab’s ein Solo-Set von ihm mit Band: fünf Songs – „I Don’t Know“, „Mr. Crowley“, „Suicide Solution“, „Mama, I’m Coming Home“ (spätestens hier blieb kein Auge trocken) und zum Abschluss „Crazy Train“.

Und dann kamen Black Sabbath. Ein letztes Mal. Die Giganten und Erfinder des Metals. Zum ersten Mal seit 2004 wieder mit Bill Ward an den Drums. Geezer Butler, solide wie immer. Und dann natürlich der Riff-Lord, einer der größten Gitarristen der Rockgeschichte: Tony Iommi. Und Ozzy? Er triumphierte. Es brauchte keine große Gesangsleistung – es reichte, dass er da war. Er sang die Songs. Er hielt durch. Vor einigen Monaten hätte man sein reines Erscheinen noch für ein Wunder gehalten.

Black Sabbath würden nicht lange spielen, das wusste man. Vier Songs gab es schlussendlich. Die Setlist machte Sinn: „War Pigs“ war der Opener, danach ging man in „N.I.B.“ über, mit einem ausgedehnten Outro. Es folgten die größten Hits der Band, „Iron Man“ und dann, als letzten Song überhaupt, „Paranoid“. Ein letztes Verneigen. Die Großmeister und Pioniere des Heavy Metals haben die Bühne verlassen, ziemlich sicher für immer.

Im Internet kursieren bereits die ersten Videos und Fotos.

Black Sabbath: Die finale Setlist

War Pigs

N.I.B.

Iron Man

Paranoid