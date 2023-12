Ozzy Osbourne: „Ich bin nicht tot!“

Im „The Osbourne Podcast“ spricht der Musiker über die YouTube-Videos, die ihn für tot erklären.

„Ozzy Osbourne starb auf dem Weg ins Krankenhaus“: Diverse Videos auf YouTube behaupten, der Godfather of Metal sei tot. Der Sänger sprach in dem Podcast „The Osbournes Podcast“ über die Fake-Clips und stellte klar, dass er noch lebt – und vor seinem Ableben noch Konzerte spielen will.

„Es gibt so viele kranke Wichser da draußen“

In „The Osbournes Podcast“, in dem vier Mitglieder der Osbourne-Familie (Ozzy Osbourne, seine Frau Sharon Osbourne und deren Kinder Kelly Osbourne und Jack Osbourne) wöchentlich über „Popkultur, Rock’n’Roll-Nostalgie und alles, was ihnen sonst noch so einfällt“, sprechen, adressiert Ozzy Osbourne die zahlreichen YouTube-Videos, die ihn für tot erklären. „Ich bin nicht tot“ erklärte er. „Ich gehe nicht irgendwohin, verdammt noch mal.“

Der Prince of Darkness ist im Dezember 75 Jahre alt geworden und schlägt sich mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen herum. Ihn jedoch für tot zu erklären, „ist wirklich unverschämt“, sagte Kelly Osbourne in dem Podcast. „Es gibt so viele kranke Wichser da draußen“, kommentierte auch Sharon Osbourne die Todesschwindel-Clips. Jack Osbourne wiederum scherzt: „Eigentlich bist du ein Geist, das ist das Leben nach dem Tod.“ Der 38-jährige teilt auch mit seiner Familie, wie hilfreich der Podcast in solchen Situationen ist. Unter Falschmeldungen wie dieser würden viele Hörer:innen kommentieren: „Das ist Blödsinn, ihr solltet ihm im Podcast zuhören. Es geht ihm verdammt noch mal gut“ – woraufhin die Osbournes anfangen zu jubeln.

Obwohl der Musiker im Februar auf seinen Sozialen Medien erst verkündete, aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme nicht mehr auf Tour gehen zu können und seine Abschieds-Tournee absagte, stellt er jetzt klar „ich werde noch ein paar Gigs spielen.“ Über neue Musik und weitere Konzerte hat Osbourne bereits im September in einem Interview mit „Metal Hammer“ gesprochen. Er wolle „ein weiteres Album“ aufnehmen um dann „wieder auf Konzertreise zu gehen“.

Seht hier, wie die Osbourne-Familie über die Todesschwindel-Clips spricht: