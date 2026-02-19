Ozzy Osbourne: Nur Tony Iommi durfte ihn wirklich kritisieren

Jack Osbourne enthüllt im Podcast, warum Tony Iommi der Einzige war, dem Ozzy zuhörte – und was beim letzten Soundcheck vor dem Abschiedskonzert passierte.

Am 25. Juli 2025 verstarb der Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne. Nicht nur die Rockwelt vermisst ihn schmerzlich, sondern – natürlich – auch seine Familie. Nun verriet sein Sohn Jack Osbourne ein Detail über die musikalische Arbeit seines Vaters zu dessen Lebzeiten.

Besonderer Draht zwischen Ozzy Osbourne und Tony Iommi

Jack Osbourne war in der aktuellsten Folge von Billy Corgans Podcast „The Magnificent Others“ zu Gast. Dabei sprach er über seinen Vater Ozzy Osbourne. Anscheinend gab es, wenn es um die musikalische Arbeit ging, bloß eine Person, die zu ihm so richtig durchdringen konnte, um ihn zu verbessern oder auch auf Dinge hinzuweisen.

Bei dieser Person handelt es sich um den ehemaligen Black-Sabbath-Gitarristen Tony Iommi – den Einzigen, der den verstorbenen Sänger angeblich wirklich herausfordern konnte. Hierzu sagte Jack Osbourne konkret: „Zwischen meinem Vater und Tony gab es immer eine interessante Dynamik, und ich verrate nichts, was die Leute nicht schon wissen.“

Spezieller Moment vor Ozzy Osbournes letztem Auftritt

Diese Dynamik zeigte sich besonders vor dem letzten Auftritt des Heavy-Metal-Sängers. Am 05. Juli 2025 kamen Black Sabbath sowie weitere Gäste aus der Welt des Rocks zusammen, um Ozzy Osbourne bei seinem „Back to the Beginning“-Abschiedskonzert zu begleiten. Im Podcast erzählte Jack Osbourne, wie nervös sein Vater vor dem Konzert gewesen sei.

Während des Soundchecks kritisierte Tony Iommi dann den Gesang von Ozzy: „Er war gerade beim Soundcheck, also war er nicht in Bestform. Er wollte nur sicherstellen, dass alles funktionierte, und ging das Set durch. Tony sagte: ‚Hey, du singst irgendwie flach.’“ Dieser Kommentar habe den „Prince of Darkness“ offenbar verärgert.

Jack Osbourne fügte hinzu: „Meine Mutter meinte: ‚Ach, du kennst doch Papa …’ Und ich sagte: ‚Nein, ich finde das gut, denn von den 40.000 oder wie vielen Leuten auch immer in diesem Stadion war Tony der Einzige, der zu meinem Vater sagen konnte: ‚Hey, mach es besser’, und ich glaube, jeder braucht jemanden wie ihn.’“

Hier geht es zur Podcastfolge:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Band wie eine Familie

Abschließend verglich Jack Osbourne die Beziehung zwischen Ozzy Osbourne und seinen Bandmitgliedern mit der von Brüdern – auch wenn diese zeitweise Schwierigkeiten miteinander hatten.