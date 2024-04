Amy Winehouse: Dies war ihre letzte Frage vor ihrem Tod

Ein guter Freund telefonierte mit der Sängerin nur wenige Stunden vor ihrem Tod.

„Ich kann doch singen, oder?“ soll Amy Winehouse ihren guten Freund Dale Davis am Abend vor ihrem Tod gefragt haben. Das berichtet dieser nun in einem Interview gegenüber „The Sun“. Davis spielte als Bassist in der Live-Band von Winehouse und war über acht Jahre ein guter Freund.

Sie soll in guter Verfassung gewesen sein

Wie Davis jetzt berichtet, habe Winehouse auf ihn am Telefon einen stabilen Eindruck gemacht. Der Bassist habe gegen 23:30 mit ihr gesprochen, drei Stunden bevor sie zum letzten Mal schlafen ging. Der 57-Jährige berichtet nun von den Selbstzweifeln der Sängerin: „Amy sagte: ‚Dale, ich habe mich gerade auf YouTube angeschaut, und ich kann doch singen, oder?‘ Ich erwiderte: ‚Natürlich kannst du singen! Du bist die Beste.‘“

Davis sei froh über ihr das letzte Telefonat mit Amy Winehouse

Amy Winehouse habe oft mit ihrem Freund und Bassisten telefoniert. Auch seine Frau soll sie manchmal angerufen haben. In einem der Telefonate habe sie einmal erwähnt, dass sie nicht glaube, älter als 28 zu werden. Davis sieht das letzte Telefonat der beiden, in dem er ihr beteuerte, wie gut sie sei, jedoch als etwas Positives. So sei sie „mit diesem Gedanken ins Bett gegangen“, berichtet er.

Neues Biopic in den Kinos

Das Interview mit Dale Davis wurde zeitgleich mit dem Kinostart von „Back To Black“ veröffentlicht. Das Biopic zeigt Winehouse Anfang der 2000er, wie sie in den Clubs von London auftritt und bereits für Begeisterung beim Publikum sorgt. Von dort aus wird ihr Aufstieg in der Branche verfolgt, sowie private Einblicke in ihr Leben gewährt.

Marisa Abela übernimmt in dem Film die Rolle von Amy Winehouse. Hier ist alles, was man über die „Back To Black“-Hauptdarstellerin wissen muss. Der Film läuft seit Donnerstag, den 11. April, in den deutschen Kinos.