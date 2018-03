Vor 30 Jahren spielten The Smiths ihr letztes offizielles Konzert – was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste. Die endgültige Demontage der Band, die die Indie-Szene der 80er-Jahre wie kaum eine andere Band prägte, kam erst Monate später. Szenen einer Trennung.

So banal es klingt, es beginnt und endet mit einem Türklopfen. Battersea, April 1987. Auf der Südseite der Themse wollen die Smiths ein Video für ihre nächste Single drehen. „Sheila Take A Bow“ heißt der Song, der ein paar Wochen später Platz zehn der britischen Single-Charts erreichen wird. Die höchste Platzierung für die Band seit ihrer Gründung. Auf der anderen Seite des Atlantiks steht MTV kurz vor seinem fünften Geburtstag, und das dazugehörige Video soll vor allem das Profil der Band aus Manchester auf dem US-Markt schärfen. Profil schärfen, amerikanischer Absatzmarkt – Vokabeln aus dem kleinen Marketinghandbuch, die dem belesenen,…