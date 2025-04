Blink-182: Mark Hoppus erzählt von Fast-Kuss mit Robert Smith

Robert Smith: Diesen „Hall Of Fame“-Kommentar bereut er bis heute

Mark Hoppus veröffentlichte am 8. April seine Memoiren und erzählt darin unter anderem von einem gemeinsamen Auftritt seiner Band Blink-182 und Robert Smith. Denn dieser habe danach wohl versucht, mit ihm „rumzumachen“.

Wie in „Fahrenheit-182“ erläutert, soll sich das Ganze 2004 auf einer Afterparty abgespielt haben. Nachdem Hoppus seine Frau verabschiedet hatte, habe Smith wohl versucht, ihn zu küssen.

Fast mit seinem Helden geknutscht

Gegenüber „Us Weekly“ erzählte der Musiker mehr dazu und offenbarte, dass er Smith im Vorhinein wohl nicht mal Bescheid gegeben hätte, dass er von der Situation in seinem Buch erzählen würde. Dieser sei aber „total cool“ damit umgegangen. „Ich hätte ihn anrufen oder warnen sollen oder so, aber ich weiß nicht – wie soll man so ein Gespräch führen? ‚Hey, erinnerst du dich, als du versucht hast, mit mir rumzumachen?‘ Denn wir haben es nie angesprochen“, verriet Hoppus. „Ich habe ihn seitdem ein paar Mal gesehen, und es war total cool und niemand hat darüber gesprochen.“

Im Nachhinein scheint der mittlerweile 53-Jährige es offenbar ein wenig zu bereuen, sich nicht auf den Kuss eingelassen zu haben, denn er erklärte: „Er war mein Held. Ich bin damit aufgewachsen, seine Musik zu hören, und sie hat mein Leben für immer verändert. Dann versucht er, mich auf einer Party zu küssen, und ich denke: ‚Das hätte ich tun sollen. Warum nicht?‘ Das ist eine viel bessere Geschichte, als dass er versucht hat, mich zu küssen, und es war peinlich. Es wäre toll gewesen, wenn ich gesagt hätte: ‚Ja, ich habe mit meinem Helden geknutscht.‘“

Comeback von Blink-182

In „Fahrenheit-182“ erzählt Hoppus auch von seiner Krebserkrankung. 2021 wurde der Musiker das erste Mal mit der Krankheit diagnostiziert. Durch die Chemotherapie leidet er wohl an starker Erschöpfung und körperlichen Schmerzen. Trotzdem habe die Erkrankung Freundschaften zurückgebracht – einschließlich der mit dem Band-Mitbegründer Tom DeLonge.

Im gleichen Jahr wurde Hoppus noch für krebsfrei erklärt. Daraufhin fanden Blink-182 wieder zusammen und veröffentlichten 2023 ihr Comeback-Album ONE MORE TIME.