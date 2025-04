Mark Hoppus: Krebserkrankung reparierte Freundschaft mit Tom DeLonge

Eine Krebserkrankung ist schwerlich etwas Gutes. Mark Hoppus von blink-182 findet trotzdem einen positiven Blick auf die inzwischen überstandene Zeit.

Mark Hoppus: „Ich hatte ein ziemlich großartiges Leben“

In seiner am 8. April erschienenen Biografie „Fahrenheit-182“ legt der Sänger und Bassist dar, wie seine Krankheit die Freundschaft mit Bandkollege Tom DeLonge wiederherstellte und damit auch der Band wieder zum bekannten Line-up verhalf. „Von Tag eins an sagte er: ‚Was brauchst du? Ich bin da‘“, teilte Mark Hoppus in einem Interview mit „The Guardian“ zum Buch. „In dieser Freundschaft sowie der Liebe und Unterstützung der Menschen um mich herum dachte ich: ‚Weißt du was? Ich hatte ein ziemlich großartiges Leben.‘“

Tom DeLonge kehrte zu blink-182 zurück

Der Lymphdrüsenkrebs machte dem Musiker zu schaffen – im Juli 2021 machte er das vierte Stadium publik. „Ich dachte wirklich, dass ich sterben würde“, gab Mark Hoppus zu. Monatelang fühlt er sich von Schmerzen, Chemotherapien und Steroiden erdrückt – doch immerhin „brachte diese Zeit Freundschaften zurück, die ich jahrelang nicht hatte“.

Wenige Monate später dann auch die gesundheitlich gute Nachricht: Seine Ärzt:innen erklärten Hoppus für krebsfrei, regelmäßige Tests sind allerdings Pflicht. In „Fahrenheit-182“ geht es neben der Krebserkrankung natürlich auch um die Gründung von blink-182 und wie das Trio zu einer der größten Pop-Punk-Bands aller Zeiten wurde.

Zum Diagnosezeitpunkt 2021 war DeLonge kein Teil von blink-182 – der Sänger und Gitarrist war 2015 wegen kreativer Differenzen zum zweiten Mal ausgestiegen. Bei den ersten Streitigkeiten 2005 legte die Band eine mehrjährige Pause ein, 2015 führten Mark Hoppus und Schlagzeuger Travis Barker die Gruppe mit Matt Skiba von Alkaline Trio fort. Gemeinsam mit ihm nahmen sie auch zwei Alben auf. Im Oktober 2022 kehrte Tom DeLonge schließlich zurück und ersetzte Skiba. ONE MORE TIME (2023) gilt somit unter Fans als Comeback-Album im klassischen Band-Line-up.