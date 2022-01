Blxst zeigt neues Video zur Single „About You“

Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

Blxst 2021 in Kalifornien

Die Karriere des aus Los Angeles stammenden Produzenten, Rappers und Songwriters Blxst nimmt gerade nochmal so richtig Fahrt auf. Am 24. Januar wurde er zum „besten Nachwuchskünstler“ gekürt und schüttelt bereits drei Tage später sein neues Video zur Single „About You“ aus seinen Musikerärmeln heraus.

Seht hier das Video zu seiner neuen Single:

Blxst überlässt in seinem neuen Video zur Single nichts dem Zufall. Um die Facetten und Geschichte einer Liebesbeziehung zu skizzieren, unterstreicht er die Videoszenen in den Farben Schwarz und Weiß. Weiter transportiert er mit seinem Gesang ein Gefühl, das eine*n emotional in die Höhen und Tiefen des Paares versetzen soll. Den Impuls für das Video habe das Netflix-Beziehungsdrama „Malcom & Marie“ gegeben, heißt es.

Einige mögen den Rapper durch seine Hit-Single „Chosen (feat. Ty Dolla $ign & Tyga)“ kennen. Aufmerksamkeit in der Szene erlangte der Blxst bereits mit seinem im Jahr 2015 veröffentlichen Remix für Kendrick Lamar. Seine Liste der Features kann sich ebenfalls sehen lassen. Diese verzeichnet unter anderem große Namen, wie etwa Snoop Dogg, Nas, YG, Mozzy und Rick Ross. 2021 sprachen wir ausführlich mit dem Rapper über seinen Status in L.A., eine angepeilte Skate-Karriere und Major-Labels– hier unser Interview.