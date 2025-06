„Boardwalk Empire“-Darsteller Devin Harjes ist mit 41 Jahren gestorben

Schauspieler Brad William Henke („Orange Is The New Black“) ist tot

Devin Harjes, bekannt aus Erfolgsserien wie „Manifest“, „Orange Is the New Black“ und vor allem „Boardwalk Empire“, ist tot. Der Schauspieler starb am 27. Mai im „Mount Sinai West“-Krankenhaus in Manhattan.

Sein Sprecher bestätigte den Tod gegenüber „People“: Harjes sei an Komplikationen im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung gestorben. Die Diagnose erhielt der 41-Jährige im vergangenen Winter. Um welche Krebsform es sich handelte, ist jedoch nicht bekannt.

Zur Karriere von Devin Harjes

Devin Harjes wuchs im US-Bundesstaat Texas auf – sein Leben begann, wie in seinem Nachruf beschrieben, „im Rhythmus der Hufe“. Nur drei Tage nach seiner Geburt ritt sein Vater mit ihm und seiner Schwester durch die Prärie.

Er studierte Schauspiel, stand in Dallas auf Theaterbühnen – und trainierte täglich im Fitnessstudio. Kampfsport war seine große Leidenschaft: „Sicherer, als von einem Pferd getreten zu werden“, scherzte er einmal.

Seinen Durchbruch feierte Harjes 2011 mit der Rolle des Boxers Jack Dempsey in der HBO-Serie „Boardwalk Empire“, die von 2010 bis 2014 ausgestrahlt wurde.

„Er war ein Künstler mit Überzeugung“

Sein Sprecher beschreibt ihn gegenüber US-Medien als „großzügig, herzlich, verständnisvoll“ – und als Schauspieler, „der jeder Rolle sein ganzes Herz gab“.

Devin Harjes hinterlässt seine Eltern Randy und Rosanne Harjes, seine Schwester Trish mit ihrer Familie, seine Ex-Frau Shiva Shobitha.