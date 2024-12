Bob Bryar ist tot – Ex-Drummer von My Chemical Romance wurde 44 Jahre

Der ehemalige Schlagzeuger von MCR soll bereits Ende November tot in seinem Haus aufgefunden worden sein.

Bob Bryar ist im Alter von 44 Jahren verstorben. Der US-Drummer soll bereits in der letzten Novemberwoche leblos in seinem Haus in Tennessee aufgefunden worden sein, so die Infos laut „TMZ“. Über die Umstände seines Ablebens ist aktuell aber nichts bekannt. Jedoch soll zumindest nichts in den Räumlichkeiten von Bryar entwendet worden sein – aber ob damit gänzlich Fremdverschulden ausgeschlossen ist, bleibt unklar.

Rekord: Der Schlagzeuger mit der längsten Amtszeit bei MCR

Der Musiker saß von 2004 bis 2010 bei My Chemical Romance am Schlagzeug. Bob Bryar war damit der Mann an den Drums, der es am längsten mit der Emo-Band um Gerard Way aushielt. Er war auch an der Arbeit an der 2006er Erfolgsplatte THE BLACK PARADE beteiligt, mit der es die US-Gruppe auch in die Charts schaffte.

Der in Chicago, Illinois, geborene Artist ersetzte den ersten Drummer der Gruppe, Matt Pelissier, kurz nachdem MCR ihre zweite Platte THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE. Zum Ausscheiden aus der Band kam es dann sechs Jahre später, ungefähr zum Release von DANGER DAYS: THE TRUE LIVES OF THE FABULOUS KILLJOYS.

Erst Schlagzeuger, dann Immobilienmakler

2014 zog sich Bob Bryar dann gänzlich aus der Musikwelt zurück, um als Immobilienmakler tätig zu werden. Selbst sein Schlagzeug von der „The Black Parade Tour“ verkaufte er – damit wollte er Gelder für ein Tierrettungszentrum in seinem Wohnort Tennessee sammeln, für das er sich schon länger stark machte.