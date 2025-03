Muff Potter: Dennis Scheider ist im Alter von 47 Jahren gestorben

Endlich geht es wieder bergauf: So war’s bei Muff Potters Tourauftakt in Köln

Dennis Scheider ist tot. Der ehemalige Mann an der Gitarre bei Muff Potter ist am 29. März 2025 im Alter von 47 Jahren gestorben. Dies teilte seine Band auf Instagram in einem emotionalen Posting mit.

„Du wirst für immer in unseren Herzen sein“

In Muff Potters Statement heißt es zunächst: „Unser Freund Dennis Scheider ist gestern nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Mit 47 Jahren viel zu früh! Wir sind schockiert und fassungslos.“

Weitere Informationen zur Todesursache gibt es nicht von der Gruppe. Im Folgenden lassen sie aber wissen: „Dennis hat die Band Muff Potter über lange Jahre ganz entscheidend mitgeprägt. Natürlich in seiner Funktion als Gitarrist, Komponist und Texter, vor allem aber durch seinen unverwüstlichen Optimismus, seine Offenheit und nicht zuletzt seinen ganz eigenen, speziellen Witz. Wir sind unendlich dankbar, dass wir diese lange und intensive Zeit mit dir verbringen durften, Dennis. Du wirst für immer in unseren Herzen sein.“

„Bitte habt Euch lieb, die Zeit ist kurz“

Und weiter teilen Muff Potter mit: „Unsere Gedanken sind bei seinen engsten Angehörigen. Wir müssen uns jetzt erstmal der schwer greifbaren Realität dieser Situation bewusst werden. Bitte habt Euch lieb, die Zeit ist kurz. ‚Alles was ist, alles was war /Wir sind immer noch hier, wir sind immer noch da.‘ Shredder, Nagel, Felix, Brami.“

Muff Potters Beitrag auf Instagram:

Mehr zu Dennis Scheider

Im Jahr 1997 kam Dennis Scheider zu Muff Potter als Ersatz für Bernd Ahlert dazu. Bis 2009 sollte er der Gruppe aus Rheine bzw. Münster erhalten bleiben – auf der Platte GUTE AUSSICHT ist er immer noch dabei gewesen. Im Jahr 2009 lösten sich Muff Potter insgesamt auf. Erst 2020 kam es zu einer Reunion, bei der auch Scheider wieder für eine Weile mit von der Partie war.