Bob Dylan live in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt, Setlist

Am 10., 11. und 12. Oktober wird Dylan in der Hauptstadt auftreten. Alle wichtigen Infos dazu hier.

Drei Abende in Folge, vom 10. bis 12. Oktober 2024, spielt Bob Dylan im Rahmen seiner „Rough and Rowdy Ways Tour“ Konzerte in der Uber Eats Music Hall in Berlin. Wir verraten euch alles, was ihr zum Kartenkauf, den unterstützenden Acts, genauen Auftrittszeiten, Anfahrtsmöglichkeiten und einer möglichen Setlist wissen müsst.

Wichtig: Bei allen Bob-Dylan-Auftritten handelt es sich um sogenannte „Handy-freie Shows“. Die Benutzung von Mobiltelefonen ist daher untersagt. Smartphones müssen beim Einlass in abschließbaren Taschen verstaut werden.

Tickets

Auf Ticketmaster habt ihr noch für alle Tage die Option einen Gangplatz für circa 113 bis 223 Euro zu erwerben. Auf Eventim bekommt ihr nur noch Galeriesitzplätze für den 10. und 12. Oktober zwischen 220 und 265 Euro oder über den Webseite-eigenen „fanSALE“ gibt es auch noch Karten.

Support

Bob Dylan wird von keinem Opening Act oder anderen Künstler:innen offiziell unterstützt.

Zeiten

Die Auftritte am Donnerstag (10. Oktober), Freitag (11. Oktober) und Samstag (12. Oktober) sind allesamt für 20 Uhr angesetzt.

Anfahrt

Falls ihr mit dem Auto kommt, solltet ihr innerstädtisch am besten der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber-Platz folgen. Für Navigationsgeräte nutzt die folgende Adresse: Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln könnt ihr gleich zwei Haltestellen in der Nähe der Uber Eats Music Hall erreichen: 1. S+U Warschauer Straße (S-Bahnen: S3, S5, S7, S9, S75; U-Bahnen: U1, U3; Busse: 300, 347, N1 (Nachtbus); Trams: M10, M13) und 2. Ostbahnhof (S-Bahnen: S3, S5, S7, S9; Busse: 140, 142, 147, 240, 248, 347, N40 (Nachtbus); Regional- und Fernverkehr: EC , IC , ICE , Locomore, IRE, RB14, RE1, RE2, RE7).

Für die Rückfahrt gut zu wissen: An Wochentagen fährt die U-Bahn bis ca. 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Danach sind Nachtbusse im Einsatz. Am Wochenende verkehren U-Bahn und S-Bahn 24 Stunden.

Setlist

Welche Songs in welcher Reihenfolge Dylan spielen wird, ist noch nicht bekannt. Unten findet ihr aber eine Setlist seines kürzlich gespielten Europakonzerts in Prag, Tschechien, am 6. Oktober. Einige der Lieder wird der „Like a Rolling Stone“-Interpret wahrscheinlich auch bei seinen Gigs in Berlin darbieten.

Bob Dylans Setlist in Prag am 6. Oktober 2024: