Endless Wellness live in Berlin: Wer will da kein Nackapatzi sein?

Hier kann man einer Band bei der Arbeit zuschauen. Also ganz wortwörtlich – denn Endless Wellness kommen nicht mal eben mit ihren meistgehörten Spotify-Songs auf die Bühne, um sich nach einem „Berlin, ihr wart super“ wieder in den Tourbus zurückzuziehen. Die früheren Salzburger und heutigen Wiener haben neben Hits vom poetisch-schönen Debütalbum WAS FÜR EIN GLÜCK auch Lieder dabei, die noch gar nicht so richtig fertig sind. Der Vibe: ein bisschen wie Poetry-Slam, sie wollen ihre ersten Entwürfe live testen und die Musik mit dem Publikum weiter „ausbrüten“, wie sie es nennen. Disclaimer: Selbst wenn’s richtig schiefgegangen wäre, wir hätten die vier hier nicht verraten. Denn: So viel Mut zum Nackig machen muss man erst mal haben.

Als wir gespielt haben, was für ein Gemüse wir sind, war ich der Lauch.

Angesichts der Tatsache, dass diese Band in ihrer kurzen Bestandszeit (Gründung im Jahr 2021) schon selbstreflektierte Banger wie „Hand im Gesicht“ und „Newborn, Baby“ produziert hat, zeigt, dass die Prozesse in dieser Band bestens funktionieren. Und so ist ein Katzensong mit zweieinhalb Minuten und ohne Refrain eben noch nicht ganz rund – aber wie Bassistin Milena es amüsiert ausdrückt: „Scheiß auf Konventionen“.

„Frühling ist nur einmal im Jahr, dazwischen fahrn ma Achterbahn“

Die freundschaftliche Banddynamik, in der man sich auch unvoreingenommen Kindheitstraumata, politischen Krisen und der eigenen Scham widmen darf, ist es auch, die rund 500 Zuschauer im Berliner Club Lido an diesem Mittwochabend catchen kann. Sie lauschen aufmerksam, wenn Philipp Auers federzarte Stimme das Schlauchbootfahren auf dem Landwehrkanal besingt und klatschen unterstützend, wenn Milena sich aus ihrer Komfortzone traut, um mit ihnen über das derzeitige politische Doomsday-Feeling zu sprechen.

Als Österreicher erfüllen sie außerdem ihren Bildungsauftrag im Nachbarland: Vokabeln wie Nackapatzi, Tschick, Spatzi und Speiben sollten schon sitzen – und Berlin besteht natürlich, 1 mit Sternchen. Was sie auch freut: Ihr Publikum hat sich seit der letzten Berlin-Show im September 2024 verdoppelt. Es wären wohl noch mehr geworden, ausverkauft war das Konzert nämlich schon seit Wochen. Die neue Single „Die guten Jahre“ erscheint zwar erst am 4. April, doch wir bekommen an diesem Abend „eine oarge mega Premiere“ zu hören. Wenn das so weitergeht … was steht uns da noch Wundervolles bevor.