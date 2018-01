Nochmal eine Kurzzusammenfassung für alle, die noch keine Zeit für Grammys-Berichte hatten: Der Gewinner des Abends bei der 60. Verleihung des Musikpreises war Bruno Mars. In allen sechs Kategorien, in denen der Sänger nominiert war, konnte er sich den begehrten Preis auch sichern, darunter in den Königs-Kategorien „Album of the Year“, „Record of the Year“ und „Song of the Year“.

Einer, der das ganz und gar nicht nachvollziehen kann, ist Justin Vernon, selbst Grammy-Preisträger. Nach der Veranstaltung machte er seinem Unmut via Twitter Luft. „You absolutely have to be shitting me“ war eine der ersten und noch recht Verhaltenen Urteile des Bon-Iver-Frontmannes, dem noch eine Reihe weiterer Tweets über vermeintliche Ungerechtigkeiten bei der Preisverleihung folgten.

scanning headlines after playing Mexico City last night (holy shit did we feel at home… Unbeelievable city)

Looks like Grammies are still something serious musicians should not take seriously ! Absolutely NO offense to Mr Mars, but you absolutely have to be shitting me. 1/2 — blobtower (@blobtower) January 29, 2018

Der Musiker verlieh auch seinem Frust über ein Statement des Grammy-Präsidenten Ausdruck. Neil Portnow sagte zuvor, dass Frauen sich eben steigern müssen, um mehr Beachtung in der Branche zu finden – Anlass einer Debatte über Geschlechter-Ungleichheit war Lorde, der ein Solo-Auftritt bei den Grammys verwehrt wurde.

To be factual, Mr Mars made a name in the INDUSTRY by making hits OUT of hits of yesteryear (see: https://t.co/pnZWXdQD3L) SO… no real need to be mad, even, at the Grammies.

SZA? KENDRICK? I’d say move on from this shit show. Felt like a Democratic Party Party, not R’n'Roll — blobtower (@blobtower) January 29, 2018

While some awesome musicians do win, what is WINNING? Shitty Coach language: pic.twitter.com/Fu2M1qR2l3 — blobtower (@blobtower) January 29, 2018

Wir teilen diesbezüglich uneingeschränkt Bon Ivers Meinung. Was Bruno Mars angeht: Gut, vielleicht fanden wir das Album nicht „so“ aufregend, aber es war auf jeden Fall nicht das schlechteste Album des vergangenen Musikjahres.