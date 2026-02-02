Yungblud widmet Grammy-Triumph Ozzy Osbourne: „Wirklich dankbar“

Mit „Changes“ holte Yungblud seinen ersten Grammy. Seine Dankesrede bewegte: Er ehrte Ozzy Osbourne gemeinsam mit Sharon auf der Bühne – ein unvergesslicher Moment.

Bei der diesjährigen Grammy-Verleihung am Sonntag, dem 01. Februar 2026, wurden dem verstorbenen Rock-Musiker Ozzy Osbourne gleich mehrere Tribute zuteil. Musiker:innen wie Slash von Guns N’ Roses und auch Post Malone traten gemeinsam auf, um an den „Prince of Darkness“ zu erinnern. Auch in einer Dankesrede wurde der 2025 verstorbene Metal-Sänger gewürdigt.

Yungblud gewinnt Grammy für die beste Rock-Performance

Am 05. Juli 2025 gab Ozzy Osbourne gemeinsam mit seinen Bandkollegen und einigen bekannten Gästen ein letztes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham. Dabei performte der britische Rocker Yungblud den Black-Sabbath-Song „Changes“, der erstmalig 1972 erschien. Für diese Darbietung wurde er für den Grammy für die beste Rock-Performance nominiert und konnte den Preis auch letzten Endes mit nach Hause nehmen.

Es war das erste Mal, dass der 28-Jährige für den begehrten Preis nominiert war und ihn auch gewinnen konnte. Zudem war er mit seinem Album „Idols“ für das beste Rock-Album nominiert und mit seinem Song „Zombie“ für den besten Rock-Song.

Ehrung gemeinsam mit Sharon Osbourne

Seine Dankesrede widmete Yungblud dann Ozzy Osbourne und dessen Familie. Er holte dafür die Witwe des Verstorbenen, Sharon Osbourne, auf die Bühne, um den Moment mit ihr zu teilen.

So sagte er über Ozzy: „Mit einem Idol aufzuwachsen, das einem hilft, die eigene Identität zu finden, nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch, dafür bin ich wirklich dankbar. Aber dann eine Beziehung zu ihm aufzubauen und ihn bei seiner letzten Show zu ehren – das finde ich so seltsam zu begreifen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Anschluss bedankte er sich bei der gesamten Familie Osbourne: „Wir alle möchten Sharon, Jack, Kelly und Aimee für diese Gelegenheit danken, und allen Beteiligten der Show ‚Back to the Beginning‘.“ Er fügte hinzu: „Die gesamte Band, die jetzt bei mir ist, besteht aus sechs Generationen, die im Namen unseres Genres, im Namen von Sabbath und im Namen von Ozzy Osbourne zusammengefunden haben.“

Frühere Verehrung des „Prince of Darkness“

Dass der „Zombie“-Interpret ein großer Verehrer von Ozzy Osbourne ist, ist schon länger kein Geheimnis. Als seine Grammy-Nominierung bekannt gegeben wurde, postete er beispielsweise ohne langes Zögern ein Bild von sich und dem Black-Sabbath-Gründungsmitglied. Darunter verkündete er seine Nominierungen und bedankte sich schon damals bei seinem Idol. Zudem gab er am 07. September 2025 bei den letztjährigen VMA-Awards einen Tribut-Auftritt für den verstorbenen Vollblut-Rocker.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ozzy Osbourne starb am 22. Juli 2025 in seinem Anwesen in Birmingham an Herzversagen. Natürlich meldete sich auch Yungblud an diesem Tag mit einem Tribut-Post via Instagram zu Wort. Darin nannte er ihn „den Besten aller Zeiten“.

