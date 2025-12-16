3.000 Euro täglich: Bonez MC enthüllt seine Streaming-Einnahmen

Der 187-Rapper öffnet die Bücher: 90.000 Euro monatlich, 10 Millionen Vermögen. So steht er im Vergleich zu Capital Bra und Apache 207.

Bonez MC hat erneut Einblicke in seine finanzielle Situation gewährt. Der 39-Jährige teilte in einer Instagram-Fragerunde konkrete Zahlen zu seinen laufenden Einnahmen mit, die sich mit früheren Angaben decken.

Vermögen von rund 10 Millionen Euro

Nach eigenen Angaben verfügt Bonez MC über ein Gesamtvermögen von etwa 10 Millionen Euro. Diese Zahl entspricht früheren Schätzungen, die seine Bruttoeinnahmen auf 15 Millionen Euro bezifferten. Nach Abzug von Steuern verbleibt demnach ein Nettovermögen im Bereich von 10 Millionen Euro.

Tägliche Einnahmen von 3.000 Euro

In seiner aktuellen Fragerunde gab der Hamburger Rapper an, circa 3.000 Euro täglich zu verdienen. Dies entspricht monatlichen Einnahmen von rund 90.000 Euro. Diese Angabe deckt sich mit einer Berechnung aus dem November 2023, die seine monatlichen Einnahmen basierend auf Streaming-Zahlen auf etwa 84.000 Euro schätzte.

Jahreseinkommen von 1,1 Millionen Euro

Hochgerechnet erzielt Bonez MC nach diesen Angaben ein jährliches Einkommen von knapp 1,1 Millionen Euro. Diese Zahl bezieht sich vermutlich primär auf Einnahmen aus dem Streaming-Geschäft. Weitere Einnahmequellen wie seine Cannabis-Marke, verschiedene Onlineshops sowie Einnahmen aus Live-Auftritten dürften die Gesamteinnahmen zusätzlich erhöhen.

Konsistenz der Zahlen erhöht Glaubwürdigkeit

Die Übereinstimmung zwischen den aktuellen Angaben und den Berechnungen von 2023 deutet auf eine realistische Einschätzung hin. Die genannten Einnahmen bewegen sich in einem Rahmen, der für einen etablierten Artists seiner Reichweite als plausibel gilt.

Einnahmen anderer deutscher Rap-Artists im Vergleich

Die deutsche Rap-Szene weist eine erhebliche Spannbreite bei den Einnahmen auf. Capital Bra gilt als einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Rapper und soll laut Medienberichten ein geschätztes Vermögen von über 10 Millionen Euro aufgebaut haben. Seine Einnahmen speisen sich neben Streaming-Erlösen aus seiner Eistee-Marke „BraTee“, Merchandise und Auftritten.

Apache 207 zählt zu den Stream-Rekordhaltern im deutschsprachigen Raum und erzielte mit Hits wie „Roller“ Hunderte Millionen Streams. Branchenkenner:innen schätzen seine jährlichen Einnahmen auf mehrere Millionen Euro, wobei er sich öffentlich eher zurückhaltend zu konkreten Zahlen äußert.

Auch RAF Camora und sein langjähriger Partner Bonez MC haben als 187 Strassenbande über Jahre hinweg ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Weitere etablierte Rapper:innen wie Luciano, Samra oder Loredana bewegen sich ebenfalls im Millionenbereich, wobei die genauen Einnahmen selten öffentlich kommuniziert werden.

Die Einnahmen aus Streaming allein variieren stark: Während Top-Künstler:innen mit Milliarden von Streams auf Plattformen wie Spotify entsprechend hohe Tantiemen erhalten (durchschnittlich 0,003 bis 0,005 Euro pro Stream), müssen aufstrebende Rapper:innen oft zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Neben der reinen Musikverwertung spielen Merchandise, eigene Produktlinien, Markenkooperationen und Social-Media-Marketing eine zunehmend wichtige Rolle für die Gesamteinnahmen der Artists.

Bonez MC: Die Kontroversen

Der Erfolg von Bonez MC, bürgerlich John-Lorenz Moser, wird von anhaltender Kritik und rechtlichen Problemen überschattet. So steht er seit Jahren in der Kritik wegen sexistischer und frauenfeindlicher Inhalte in seinen Songtexten. Seine Lyrics enthalten häufig stark sexualisierte und objektifizierende Darstellungen von Frauen, die als degradierend wahrgenommen werden können. Besonders problematisch werden dabei Textpassagen eingestuft, die als gewaltverherrlichend gegenüber Frauen interpretiert werden können.

Neben der künstlerischen Kontroverse hatte Bonez MC auch mehrfach Konflikte mit dem Gesetz. Der Rapper wurde wegen Körperverletzung verurteilt und musste sich auch wegen Drogendelikten, einschließlich Besitz und Handel, vor Gericht verantworten.