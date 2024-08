HipHop-Recap: Mit Apache 207, A$AP Rocky und KitschKrieg

Dieses Mal neu: Es gibt zwei Sommerhit-Anwärter und eine quasi Comeback-Single auf die Ohren.

Während Apache 207 sein Tour-Ende mit einem Trip nach „Miami“ zelebriert, teilt A$AP Rocky mit „Highjack“ die erste Single und damit den Anfang seines kommenden Albums DON’T BE DUMB. Und dann sind auch noch KitschKrieg zurück.

Apache 207 – „Miami“

Apache 207 reiste im Rahmen seiner Arena-Tour 2024 quer durch Deutschland, um zahlreiche Konzerte zu spielen. Nun scheint der Rapper seine Koffer zu packen, um an ein wärmeres Ziel zu gelangen. „Miami“ ist nach „Loser“ und „Wunder“ featuring Ayliva Apache 207s dritte Single 2024. Geschlaucht von der Tournee nimmt er im Musikvideo zum neuen Track seine Leute mit auf einen Urlaub in Miami, um dort ausgiebig die Seele baumeln zu lassen – oder eher um einen zweiten Ballermann zu erschaffen.

Dabei trieft „Miami“ nur so vor Sommer-Vibes. Während der Deutschrapper über eine Sommerliebe im Ausland rappt, wird das Ganze noch einmal von Jumpas poppigen Sound unterstrichen. Wer bislang noch nicht seinen Sommer-Hit für dieses Jahr gefunden hat, dem könnte hiermit ausgeholfen sein.

A$AP Rocky – „Highjack“

Während sich Apache 207 langsam von Deutschland entfernt, scheint sich A$AP Rocky anzunähern. Zumindest musikalisch. Aber erst einmal zurück zum Anfang: Zuletzt veröffentlichte A$AP Rocky 2018 sein Solo-Album TESTING und machte es seither plattentechnisch seiner Partnerin Rihanna ziemlich gleich, indem er außer einzelnen Singles keine größere musikalischen Projekte lieferte. Gründe dafür gab es genügend – er arbeitete in der Zeit in der der Modebranche, brachte Kollektionen mit unter anderem Mercedes Benz und AWGE heraus, war das Gesicht von Dior Homme und wurde zudem zweifacher Vater.

Doch nun soll mit DON’T BE DUMB ein ganzes Album am 30. August folgen. Und wie es klingen könnte, zeigt A$AP Rocky mit dem ersten Track „Highjack“. Das Stück überrascht soundtechnisch mit Abwechslungen. Natürlich fehlt es nicht an tiefen Bässen und säuberlich gerappten Parts, allerdings bietet „Highjack“ auch eine ruhigere Seite. Das dürfte wohl der kalifornischen Folk-Pop-Sängerin Jessica Pratt zu verdanken sein, mit der Rocky für den Song zusammenarbeitete. Wie der zweifache Grammy-Nominierte zuvor in einem Interview mit „Apple Music 1“ erklärte, verlieh Pratt seinem Track einen „Portishead- meets Stevie-Nicks-Vibe“. Lauscht man genauer, kann man allerdings weitere Stimmen erkennen. Das liegt daran, dass Creed B Good und Jon Batiste Vocals für den Hintergrundgesang beigesteuert haben. Über den Klang des Songs sagt A$AP Rocky selbst, „[…] wir kommen auch mit einer ganz neuen Ästhetik, vor allem mit dem deutschen Expressionismus und dem ganzen Ghetto-Futurismus-GR1M-Ding“.

DON’T BE DUMB wird das vierte Studioalbum des Rappers sein. Bereits bei seinem Vorgänger TESTING gab es eine Anhäufung prominenter Gastbeiträge durch Frank Ocean, Kid Cudi, Skepta, Kodak Black, Dev Hynes und FKA Twigs. Das neueste Werk scheint nicht weniger zu bieten, denn bei einer Listening Session Ende Juli in New York konnte man bereits in einige Tracks reinhören. Demnach sollen J. Cole, Slick Rick, Morrissey und Tyler, the Creator auf der LP vertreten sein. Darüber hinaus sollen Madlib, Pharrell Williams, The Alchemist, Dean Blunt, Metro Boomin, Mike Dean und die Swedish House Mafia am Sound mitgewirkt haben.

KitschKrieg feat. Future, Fridayy & Mariah The Scientist – „Slow Down“

KitschKrieg befindet sich praktisch zwischen den Welten: Irgendwo zwischen der deutschen und der US-amerikanischen Musikindustrie. Das Produzententeam aus Berlin, das für Zusammenarbeiten mit bekannten deutschen Artists wie Trettmann bekannt geworden ist, zog vor gut einem Jahr in die USA und macht nun von dort aus die Musikszene unsicher. Wie das aussehen kann, zeigt ihre Single „Slow Down“, für die sie sich Future und Fridayy & Mariah The Scientist dazugeholt haben. Sie lassen R&B, Rap und Afrobeats miteinander fusionieren und bieten dazu tiefe Beats mit neuen sommerlichen Gute-Laune-Soundeffekten. Dabei unterstreicht das Stück auch musikalische KitschKriegs Reise und neuen Erfahrungen, die auf ihrem neuesten Werk GERMAN ENGINEERING ZWEI noch einmal weiter ergründet werden sollen. Die Platte wird am 15. November erscheinen und noch mehr US-amerikanische Gastbeiträge liefern.

GERMAN ENGINEERING ZWEI ist der Nachfolger von GERMAN ENGINEERING 1, das im Juli 2023 erschien und Features von unter anderem Nemmz, Art und Anti Da Menage beinhaltete.