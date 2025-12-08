Historischer Erfolg: Mariah Carey stößt Udo Lindenberg vom Thron

Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You“ ist der erfolgreichste Song in Deutschland & überholt Udo Lindenbergs „Komet“.

Die Weihnachtshits-Saison ist wieder in vollem Gange. Neben Klassikern wie „Last Christmas“ von Wham! und Melanie Thorntons „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ darf ein ganz besonderer Song natürlich nicht fehlen: der Dauerbrenner von Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You“.

Größter Erfolg in Deutschland – jemals

Auch in diesem Jahr chartet der 31 Jahre alte Track wieder in Deutschland. Seit der Woche ab dem 5. Dezember 2025 steht er wieder auf Platz eins der offiziellen deutschen Charts. Damit ist der Hit der Song, der am längsten die deutsche Chartspitze belegte – jemals. Carey stößt damit „Komet“ vom Thron. Der Titel stammt von der deutschen Rocker Udo Lindenberg und Rapper Apache 207 aus dem Jahr 2023. Es war Lindenbergs erster Nummer-eins-Hit als Solokünstler. Er hielt sich nach der Veröffentlichung insgesamt 118 Wochen in den Charts, davon 21 auf Platz eins.

Weihnachtlicher Spätzünder

Im Jahr 1994 erschuf die damals erst 26-jährige Mariah Carey ihren Weihnachtshit, der mehr als gut gealtert ist. In Deutschland landete er sofort in den Charts – allerdings eher im oberen Mittelfeld. In den USA hatte der Song sogar noch weniger Erfolg. Erst 1999 hielt er sich eine Woche auf Platz 83 in den Charts. Der große Erfolg ließ aber noch auf sich warten. Zwölf Jahre nach der Veröffentlichung erlebte „All I Want for Christmas Is You“ sein Comeback und kletterte über die Jahre immer weiter Richtung Chartspitze. Seit 2019 landet der Pop-Klassiker jedes Jahr in Deutschland auf der eins, ebenso in Österreich, der Schweiz und den USA.

Mariah Carey eröffnete kürzlich ihre Weihnachtsshow in Vegas:

Die Königin der Weihnachtscharts

Mariah Carey zählt zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Musikgeschichte. Insgesamt verzeichnet sie 19 Nummer-eins-Titel in den USA, gewann fünf Grammys und verkaufte mehr als 220 Millionen Tonträger. Mit „All I Want for Christmas Is You“ hält sie aktuell drei Weltrekorde der Guinness World Records: die höchste Chartplatzierung eines Solokünstlers der Holiday-Saison in den Billboard 100, den am meisten gestreamten Track auf Spotify innerhalb von 24 Stunden und die meisten Wochen eines Weihnachtssongs in den britischen Top Ten. Preise für das Stück gewann sie bisher jedoch nur einen: Im Jahr 2024 erhielt sie die australische Goldene Schallplatte.