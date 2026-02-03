Apache 207 verlängert seine „Arena-Tour 2025/26“

Apache 207 kündigt 15 zusätzliche Tour-Termine im Herbst 2026 an. Vorverkauf startet am 6. Februar. Alle Infos zu Tickets und Spielorten der verlängerten Arena-Tour.

Apache 207 ist einer der größten Akteure im Deutsch-Rap. Mit Songs wie „Roller“ oder „200 km/h“ konnte er sich insbesondere bei jüngeren Menschen zahlreiche Fans und einen hohen Status erarbeiten. Zuletzt ging er mit seiner „Arena-Tour 2025/26“ auf große Tournee und spielte Konzerte in ganz Deutschland. Dabei verkaufte er die größten Hallen Deutschlands aus. Nun ist klar: Das war noch nicht alles. Hier alle Infos zu den neu angekündigten Shows.

Zusatztermine für Herbst 2026

Die Nachfrage bei seiner Tour war enorm, sodass diese schnell restlos ausverkauft war. Viele Fans waren enttäuscht und standen mit leeren Händen da. Doch nun gibt es für sie gute Nachrichten: Wie der Rapper am Sonntag, dem 1. Februar 2026, über seinen Instagram-Account bekannt gab, wird die Tour mit neuen Konzertterminen verlängert.

Im Herbst finden vom 11. September 2026 bis zum 12. Oktober 2026 15 weitere Shows des Musikers in verschiedenen deutschen Städten statt, unter anderem in Berlin, München, Köln und Hamburg.

Der Vorverkauf startet bereits am 6. Februar 2026 um 15 Uhr. Die Tickets können über Eventim erworben werden. Der genaue Preis pro Ticket ist allerdings noch nicht bekannt.

Wo und wann wird Apache 207 auftreten?

11.09.2026 & 12.09.2026: Hannover, ZAG Arena

15.09.2026 & 16.09.2026: Berlin, Uber Arena

18.09.2026 & 19.09.2026: Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.09.2026 & 23.09.2026: Mannheim, SAP Arena

26.09.2026: Frankfurt, Festhalle

01.10.2026 & 02.10.2026: München, Olympiahalle

05.10.2026 & 06.10.2026: Köln, LANXESS arena

09.10.2026: Düsseldorf, PSD Bank Dome

11.10.2026 & 12.10.2026: Hamburg, Barclays Arena

