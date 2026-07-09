Bonnie Tyler ist mit 75 Jahren verstorben

Sie prägte die Achtziger wie kaum eine andere: Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Ihre Familie bestätigte den Tod der Sängerin in Portugal.

Bonnie Tyler ist tot. Die walisische Sängerin starb im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal. Die Meldung wurde über ihre offizielle Website der Welt mitgeteilt. Demnach starb Tyler am Mittwochabend, den 8. Juli.

In dem Statement heißt es konkret: „Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist.“

Die Angehörigen baten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Eine weitere Erklärung soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Zuvor lag Bonnie Tyler im künstlichen Koma

Bereits im Frühjahr 2026 musste sich Bonnie Tyler in Faro einer Notoperation am Darm unterziehen. Nach dem Eingriff versetzten die Ärzt:innen sie zeitweise in ein künstliches Koma. Mitte Juni hieß es noch, sie sei wieder daraus erwacht, befinde sich aber weiter auf der Intensivstation und sei schwer krank.

Wegen ihres Zustands waren bereits sämtliche geplanten Sommerkonzerte bis Ende August 2026 abgesagt oder auf das kommende Jahr verschoben worden. Ihr Team entschuldigte sich zu dem Zeitpunkt bei den Fans.

Mit „Total Eclipse of the Heart“ wurde sie zur Stimme der Achtziger

Zu ihrem Schaffen: Bonnie Tyler wurde am 8. Juni 1951 als Gaynor Hopkins in Wales geboren. Ihre Karriere begann in Clubs, später nahm sie den Künstlerinnennamen an, unter dem sie weltweit bekannt wurde. Erste Erfolge feierte sie Ende der 1970er Jahre mit „Lost in France“ und „It’s a Heartache“.

1983 erreichte sie mit „Total Eclipse of the Heart“ ihren größten internationalen Erfolg. Die von Jim Steinman geschriebene Ballade wurde in Großbritannien und den USA zum Nummer-eins-Hit. Das dazugehörige Album „Faster Than the Speed of Night“ markierte den kommerziellen Höhepunkt ihrer Laufbahn.

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Eine raue Stimme als Markenzeichen

Bonnie Tylers Stimme war ihr Erkennungszeichen. Der raue Klang entstand nach einer Operation an den Stimmbändern und prägte ihren Stil über Jahrzehnte. Zu ihren bekanntesten Songs zählt auch „Holding Out for a Hero“, das Mitte der 1980er-Jahre durch den „Footloose“-Soundtrack ein großes Publikum erreichte.

Später blieb sie vor allem in Europa präsent. 2013 trat sie für Großbritannien beim „Eurovision Song Contest“ an. Im Jahr 2023 wurde sie für ihre Verdienste um die Musik mit dem britischen Orden MBE ausgezeichnet.