Bonnie Tyler nicht mehr im Koma – aber noch schwer krank

Bonnie Tyler ist weiterhin auf der Intensivstation in Portugal. Alle Konzerte bis August sind abgesagt.

Bonnie Tyler befindet sich nach einer Notoperation am Darm weiterhin im Krankenhaus. Die 75-Jährige liegt nach Angaben ihrer Familie noch auf der Intensivstation in Portugal.

Ihr Zustand habe sich verbessert, von einer Entwarnung könne jedoch noch keine Rede sein, so die aktuelle Info.

Der Plan: Vollständige Genesung

In einer Mitteilung vom 15. Juni erklärte die Familie der Sängerin, Bonnie Tyler sei nicht mehr im Koma, bleibe aber „nach wie vor sehr krank“. Die Ärzt:innen beobachteten Fortschritte, die Erholung verlaufe jedoch langsam.

Trotz der angespannten Lage rechnen die behandelnden Mediziner:innen weiterhin mit einer vollständigen Genesung. Dafür werde allerdings noch Zeit benötigt.

Konzerte bis August fallen aus

Wegen der gesundheitlichen Situation wurden alle geplanten Auftritte bis einschließlich August 2026 abgesagt. Einige Termine sollen nach Möglichkeit ins kommende Jahr verlegt werden.

Die Familie äußerte zugleich die Hoffnung, dass Tyler im Herbst wieder auftreten kann. Sollte die Genesung planmäßig verlaufen, könnte ihr nächstes Konzert am 23. Oktober in Bukarest stattfinden.

Dank für Unterstützung aus aller Welt

In dem Statement entschuldigte sich die Familie bei Fans und Veranstaltenden für die kurzfristigen Änderungen. Zugleich bedankte sie sich für die zahlreichen Genesungswünsche, die Bonnie Tyler aus vielen Ländern erreicht hätten.

Die Sängerin wisse von den Nachrichten und sei dankbar für die Unterstützung, heißt es weiter.

Europatournee zum 50. Karrierejubiläum geplant

Bonnie Tyler hatte ursprünglich Ende Mai eine Europatournee anlässlich ihres 50. Bühnenjubiläums beginnen wollen. Ihre erste Single „My! My! Honeycomb“ erschien 1976. Weltweit bekannt wurde sie vor allem mit dem 1983 veröffentlichten Hit „Total Eclipse of the Heart“.

Ob die geplanten Herbsttermine stattfinden können, hängt vom weiteren Verlauf ihrer Genesung ab. Bislang zeigt sich das Umfeld der Musikerin vorsichtig optimistisch.