Bonnie Tyler wünscht sich ein Duett mit Miley Cyrus

Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

Bonnie Tyler 2013 in Potsdam.

Die britische Pop- und Rocksängerin Bonnie Tyler möchte unbedingt mit Miley Cyrus einen Song aufnehmen. Das erklärte die 69-Jährige kürzlich auf Twitter, nachdem Cyrus eine Neuinterpretation ihres Hit „It’s A Heartache“ aus dem Jahr 1977 herausbrachte.

Schaut Euch hier die Miley-Cyrus-Variante von „It’s A Heartache“ an:

Der Popstar coverte den Track im Rahmen einer YouTube-Serie, in der sie auch ihre Single „Prisoner“ zum Besten gab. So schnell wie das Internet nun mal ist, dauerte es nicht lange, bis Tyler Wind von der neuen Variante von „It’s A Heartache“ bekam. Am vergangenen Freitag äußerte sie sich schließlich auf Twitter dazu. Sie schrieb: „Miley ‚It’s a Heartache‘ singen zu hören, hat wirklich meinen Tag gerettet!“ Außerdem machte sie der jungen Musikerin ein besonderes Angebot: „Ich würde es LIEBEN, irgendwann mit dir ein Duett zu machen, Miley Cyrus.“

Auf die lobenden Worte antwortete Miley Cyrus dann: „Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Künstlerin gibt, die ich mehr gehört habe als dich. Du hast mir das Gefühl gegeben, gehört zu werden, seit ich ein kleines Mädchen mit kratziger Stimme war. Ich liebe, liebe, liebe das!“ Vielleicht finden sich die zwei ja für Cyrus‘ nächstes Album zusammen, denn an diesem arbeitet die 28-Jährige nach eigener Aussage bereits – und das obwohl sie gerade erst ihr neues Werk PLASTIC HEARTS veröffentlicht hat.