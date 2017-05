Bono spricht während eines U2-Konzerts Flüchtlingskrise an

U2-Frontmann Bono sprach während des U2-Konzerts in Turin am 5. September über die Flüchtlings-Krise in Europa. Zwischen den Songs nutzte Bono das Mikrofon, um eine politische Message zu verkünden und seine Vorstellungen über den Umgang mit Flüchtlingen in Europa vor dem Publikum zu erzählen, wie der „NME“ berichtet.

„Wir kennen die Antwort zur Flüchtlingskrise in Europa und Afrika nicht, aber wir wissen, dass, wenn wir das nicht hinbekommen, der schöne Gedanke von Europa nicht mehr da sein wird. Also müssen wir es hinbekommen, was auch immer es sein wird.“, so Bono. Er fuhr fort: „Es ist unglaublich. Die Nachrichten zu sehen, normale Leute, alle von uns scheinen in der Lage, so viel Böses und auch so viel Liebe zu zeigen. Ich kenne die Antwort zur Flüchtlingskrise in Europa und Afrika nicht, aber ich weiß, dass wir zusammen arbeiten müssen, um eine Antwort zu dieser Krise zu finden. Wie Nelson Mandela gesagt hat: Es wirkt immer unmöglich, bis es gemacht wurde.“

Auch der Bassist von U2, Adam Clayton, meldete sich zwischendurch zu Wort und forderte Europas Regierungen dazu auf, das Richtige zu tun.