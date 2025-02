„Bono: Stories of Surrender“: Apple zeigt Doku über Bonos One-Man-Show

„Bono: Stories of Surrender“ erscheint auch als immersives Vision-Pro-Erlebnis.

U2-Fans aufgepasst: Apple TV+ bringt am 30. Mai 2025 das neue Doku-Event „Bono: Stories of Surrender“ weltweit auf den Streaming-Dienst.

Dabei handelt es sich um eine filmische Umsetzung von Bonos gleichnamiger One-Man-Show, die auf seiner Autobiografie „Surrender: 40 Songs, eine Geschichte“ basiert. Für die Regie zeichnet dabei Andrew Dominik („Blonde“, „Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford“) verantwortlich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Bono: Stories of Surrender“ begleitet Bono auf die Bühne des Beacon Theatre in New York. Dort tat Bono das, was er 2022 auch im Berliner Admiralspalast machte: Er lud zu einem Abend, der auf seiner Autobiografie basiert. Ein Abend, der weder eine klassische Lesung noch ein reines Konzert war – sondern eine grandiose Performace rund um Bonos Leben. Neben tollen Erzählungen aus Bonos bewegtem Leben bietet der Film exklusive Konzertaufnahmen mit besonderen Performances von U2-Songs.

„Bono: Stories of Surrender“: Auch ein Vision-Pro-Erlebnis

Außerdem wird mit „Bono: Stories of Surrender (Immersive)“ eine speziell für Apple Vision Pro entwickelte Version veröffentlicht. Als erste Spielfilmproduktion im neuen Apple Immersive Video-Format gibt es hier Bono in 8K-Auflösung und Spatial Audio – und das im 180-Grad-Erlebnisformat. Ein Gewinn für alle: Vision-Pro-Nutzer:innen können Bono so nah erleben wie nie zuvor – und Apple erweitert damit das Content-Angebot für seine hochpreisige, aber noch nicht im Mainstream angekommene AR-Brille.

Hinter dem Projekt stehen außerdem namhafte Produzenten: Brad Pitt, Dede Gardner und Jeremy Kleiner (Plan B Entertainment) sowie die mit Oscars und Emmys ausgezeichneten Jon Kamen und Dave Sirulnick (RadicalMedia). Bono selbst ist neben Jennifer Pitcher und Kelly McNamara als Executive Producer beteiligt.