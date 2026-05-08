OG Keemo ist zurück – „Berserker“ liefert, der Countdown läuft

Cineastische Samples, tiefe Bässe, Moshpit-Drums: OG Keemo und Funkvater Frank liefern mit „Berserker“ 5 Songs – und der nächste Drop kommt schon am 14. Mai.

OG Keemo und sein ewiger Produzent Funkvater Frank sind zurück. Ein lang ersehntes Ende des Countdowns hat enthüllt, was es mit dem Projekt Berserker auf sich hat. Am Donnerstag, den 7. Mai, um 18:00 Uhr meldete sich OG Keemo mit der Line „Wieviel kannst du sehn ohne zu sehn“ zurück. Der Countdown erneuerte sich – und so können OG-Keemo-Fans seit dem 8. Mai ihre Sucht mit 5 neuen Songs stillen.

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Cineastische Samples, tiefe Bässe, Moshpit-Drums

Cineastisch anmutende Samples treffen auf tiefe Bässe und Moshpit-formende Drums. Die Texte sind so direkt wie die Titel: „Ich rauche bis es mein Gesicht schmelzt, denn ich muss diese Hauthülle ausfüllen wie n Pflichtfeld“ – „Chaos“. In „Hass“ lässt Funkvater Frank die Kick im Jersey-Stil tanzen, bevor er uns in „Auge“ wieder tief in den Sessel zurückfallen lässt. Ein Album, das die Songauswahl wie eine Kunstvernissage behandelt – nicht wie einzeln stehende Hits. Intro-Lines, die mit denen ihrer Vorgänger mithalten können. Der Stoff ist richtig gut.

Der Countdown läuft weiter

Doch der Stoff ist so gut: „Ich brauche mehr“ – OG Keemo, „Mehr“ – und man starrt auf den erneut gestarteten Countdown. Neues Ablaufdatum: 14. Mai um 18:00 Uhr. An Christi Himmelfahrt kommt der Berserker zurück, vermutlich zunächst mit einer weiteren Single und anschließend in der Nacht mit einer größeren Lieferung.

Obwohl auf „Auge“ eine Frauenstimme zu hören ist, schweigen die bisherigen Song-Credits über Feature-Gäste. Ob sich das bei den folgenden Releases ändert, bleibt abzuwarten. Auch, wie viel neue Musik noch zu erwarten ist, bleibt offen. Doch die Instagram-Seiten von OG Keemo und Funkvater Frank füllen sich wieder, Deutschrap atmet auf – und der Countdown läuft.