Shakira rettet die WM 2026: „Dai Dai“ mit Burna Boy kommt am 14. Mai

Fans feiern Shakira als Retterin der WM 2026 – ihr neuer Song „Dai Dai“ mit Burna Boy verspricht Sommerfeeling pur. Erscheint am 14. Mai. Jetzt reinhören.

Shakira singt zum dritten Mal den offiziellen WM-Song. Die Kolumbianerin kündigte das auf Instagram an und postete einen Snippet des neuen Tracks „Dai Dai“ zusammen mit Burna Boy. Der Clip wurde im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro aufgenommen.

Der vollständige WM-Song soll am 14. Mai erscheinen.

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Enttäuschung über WM-Lied

Die Vorfreude ist groß: In den sozialen Medien schrieben viele, Shakira habe die WM gerettet. Denn sie ist nicht die Erste, die einen Song für das Fußballturnier veröffentlicht. Bereits im März erschien „Lighter“ von Jelly Roll und Carín León. Viele Fußballfans zeigten sich von dem Track jedoch maßlos enttäuscht. „Lighter“ sollte ein Country-inspirierter Rocksong sein, der zugleich mexikanische Einflüsse aufgreift und so zu den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko passt. Für viele klingt er jedoch nur nach einem generischen Hintergrundtrack, dem es an Energie und Kreativität fehlt.

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Umso größer ist die Erleichterung, dass Shakira nun ebenfalls einen Song zur Weltmeisterschaft beisteuert. „Dai Dai“ ist Italienisch und bedeutet so viel wie „Los geht’s“. Im Teaser klingt es bereits deutlich mehr nach einem motivierenden WM-Song, der gute Laune und Sommerfeeling verspricht. Shakira tanzt darin eine Choreografie mit Tänzern in Trikots aus Argentinien und Kolumbien.

Welches Lied dieses Jahr die Nummer eins wird, ist noch offen. Die FIFA hat ein ganzes Album mit Songs zur WM angekündigt. Neben „Por Ella“ von Tainy sowie „Echo“ von Daddy Yankee und Shenseea stößt nun also auch Shakira zum Soundtrack.

Shakiras WM-Erfolgsformel

Shakira hatte bereits für die WM 2010 in Südafrika den Track „Waka Waka“ aufgenommen, der sie international bekannt machte. 2014 veröffentlichte sie für das Turnier in Brasilien „La La La“.

Merklich setzt die Künstlerin bei ihren WM-Songs auf einfache, mitsingbare Refrains, die in jedem Land und in jeder Sprache mitgegrölt werden können. Das dürfte ein Grund für ihre Erfolge mit den Fußballsongs sein.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 startet am 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada. Bis dahin wird sich zeigen, welcher der Songs den größten Erfolg erzielt und als WM-Lied des Jahres 2026 in Erinnerung bleibt.