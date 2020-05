Brian Fallon: Hier noch einmal das Performance-Video von #DaheimDabeiKonzerte sehen

Popkolumne, Folge 65

Von Bokelberg nach Haiyti: Volkmanns Popwoche im Überblick – verschwört Euch (aber richtig)!

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler*in, welche Platte, welcher Superheldenaufguss lohnt sich (nicht mehr) – und was war sonst noch so los? In der neuen Folge zur KW 19/2020 erzählt Nilz Bokelberg von seiner heimlichen Liebe und einer vom Aussterben bedrohten Spezis: dem Blödelbarden. Außerdem geht es um Haiyti, Alpentines und andere Verschwörungstheorien. Zieht die Nase hoch und putzt endlich mal wieder die Fenster: Die Popwoche ist hier!