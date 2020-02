Das wird Dich auch interessieren





Das britische Pendant zu den amerikanischen Grammys – die BRIT Awards – wurden am Dienstagabend (den 18. Februar) in der O2-Arena in London verliehen. Zu den diesjährigen Hauptgewinne*innen zählten der Rapper Stormzy als „British Male Solo Artist“, Neneh Cherrys Tochter Mabel als „British Female Solo Artist“ und wieder einmal Billie Eilish, die den Preis als beste internationale Solokünstlerin abräumte. Auch Lewis Capaldi konnte große Erfolge erzielen: Der Singer/Songwriter erhielt einen Preis als „Best New Artist“ und setzte sich mit seinem Song „Someone You Love“ in der Kategorie „Song Of The Year“ durch.

Der Abend bot mehrere Überraschungen: Billie Eilish performte erstmals ihren neuen James-Bond-Song „No Time To Die“ gemeinsam mit Hans Zimmer und Johnny Marr, Tyler, The Creator wandte sich in seiner Dankesrede an die ehemalige Premierministerin Theresa May: „Ich möchte einen besonderen Dank für jemanden aussprechen, der mir am Herzen liegt und der es geschafft hat, dass ich vor fünf Jahren nicht in dieses Land kommen konnte,“ sagte der Rapper, dem vor fünf Jahren die Einreise nach Großbritannien verwehrt wurde. Zudem sprach sich die Math-Rockband Foals in ihrer Dankesrede gegen das Patriarchat in der Musikbranche aus und forderte mehr weibliche Nominierte.

Die BRIT-Awards 2020 – hier alle Nominierten und Gewinner im Überblick:

Female Solo Artist

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Male Solo Artist

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Album Of The Year

Dave: Psychodrama

Harry Styles: Fine Line

Lewis Capaldi: Divinely Uninspired to a Hellish Extent

Michael Kiwanuka: Kiwanuka

Stormzy: Heavy Is The Head

Best New Artist

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

Best Group

Coldplay

Bastille

Bring Me The Horizon

D-Block Europe

Foals

International Female Solo Artist

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

International Male Solo Artist

Bruce Springsteen

Burna Boy

Post Malone

Tyler, the Creator

Dermot Kennedy

Song of the Year

AJ Tracey – Ladbroke Grove

Calvin Harris and Rag’n’Bone Man – Giant

Dave feat. Burna Boy – Location

Ed Sheeran feat. Justin Bieber – I Don’t Care

Lewis Capaldi – Someone You Loved

Mabel – Don’t Call Me Up

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

Sam Smith feat. Normani – Dancing With A Stranger

Stormzy – Vossi Bop

Tom Walker – Just You and I

Seht hier ein paar Auftritte der BRIT-Awards 2020: