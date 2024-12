Britney Spears teilt gegen „unglaublich grausame“ Paparazzi aus

Ihrer Meinung nach hätten die Fotograf:innen sie fälschlicherweise wie der Serienkiller aus „Freitag der 13.“ aussehen lassen.

In einem Videoclip ließ sich Britney Spears über das in ihren Augen ständige Fehlverhalten der Paparazzi aus. Doch nicht nur Negatives wollte sie der Welt mitteilen – sie hatte wohl auch Grund zum Feiern.

„Unglaublich grausame“ Paparazzi

Am 2. Dezember teilte die Sängerin ihre Gedanken über die Paparazzi in zwei Postings auf Instagram mit. Im ersten Clip regte sie sich auf: „Ich bin mir nicht sicher, warum die Paparazzi mich mit einer Jason-Maske im Gesicht in ein Flugzeug steigen lassen. Das sieht nicht mal nach mir aus.“ Im zweiten Clip äußerte Spears dann: „Es tut mir wirklich weh, dass die Paparazzi mein Gesicht so darstellen, als würde ich eine weiße Jason-Maske tragen, die mir gar nicht ähnlich sieht.“ Von welchen Bildern Spears genau sprach, bleibt unklar. Jedoch schien sie das Gefühl zu haben, man habe sie auf den Bildern so unvorteilhaft erwischt, dass sie wie die Hauptfigur aus der „Freitag der 13.“-Horrorreihe, der Serienmörder Jason Voorhees, aussehen würde. Dessen Markenzeichen: eine Eishockey-Maske.

Die Sensationsreporter seien ihrer Meinung nach schon immer „unglaublich grausam“ zu ihr gewesen. Vor allem in der Art und Weise, wie sie Spears nach außen hin darstellen würden. Sie fuhr dazu fort: „Ich weiß, dass ich beileibe nicht perfekt bin, aber manches ist extrem gemein, und deshalb bin ich nach Mexiko gegangen.“ Auf die Gemeinheiten ging sie zwar nicht genauer ein, aber was sie in Mexiko suchte, fanden Fans schnell heraus …

Spears feierte ihren 43. Geburtstag

Ihren Reporter:innen-Rant postete die „Toxic“-Künstlerin nämlich an ihrem Geburtstag, den sie in Mexiko mit Freund:innen feierte. Die nun 43-Jährige präsentierte an diesem Tag auch ihr Bday-Outfit mit dem sie wohl vor hatte, in Mexiko „mit roten Lippen und leckerem Wein“ Essen zu gehen. Zudem gab es für sie einen „Baby-Erdbeer-Kuchen“, den sie ebenfalls filmte.

Die Scheidung ist nun auch durch

Der 2. Dezember schien für Spears generell ein ereignisreicher Tag zu sein. Denn zum gleichen Datum wurde nun (unter anderem von „People“) verkündet, dass die Scheidung mit ihrem Ex-Ehemann Sam Ashgari wohl offiziell abgeschlossen sei.