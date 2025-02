Millie Bobby Brown will Britney Spears spielen

Die „Stranger Things“-Schauspielerin möchte Britney Spears in einem Biopic verkörpern.

Millie Bobby Brown als Britney Spears – die britische Schauspielerin hätte große Lust auf dieses Projekt. In einem aktuellen Interview mit „Access Hollywood“ bekräftigte die „Stranger Things“-Darstellerin erneut ihr Interesse, eines Tages die Pop-Legende zu spielen.

„Sie ist eine absolute Ikone“, sagte Brown. „Ich würde nichts lieber tun, als ein Teil ihrer Geschichte zu sein. Aber das ist ihre Geschichte, und ich unterstütze sie voll und ganz dabei, sie so zu erzählen, wie sie es möchte.“ Weiter fügte sie hinzu: „Ich würde wollen, dass jemand sie auf die schönste Weise zum Leben erweckt, und ich wäre immer offen dafür.“

Brown äußerte sich bereits in der Vergangenheit zu ihrem Wunsch, eine reale Person zu verkörpern. Im Gespräch mit Drew Barrymore erklärte sie, dass Spears‘ Leben und Karriere sie tief berühren. „Einfach damit aufzuwachsen, sie in der Öffentlichkeit zu sehen, ihre Videos anzuschauen, ihre Interviews zu sehen, als sie jünger war“, sagte sie damals. „Ich kenne sie nicht, aber wenn ich Bilder von ihr sehe, habe ich das Gefühl, dass ich ihre Geschichte auf die richtige Weise erzählen könnte – und nur ihre.“

Biopic ist schon länger geplant

Ein Jahr zuvor hatte Regisseur Jon M. Chu erklärt, dass er ein Biopic über Britney Spears inszenieren wolle. „Ich kann dazu noch nicht viel sagen“, verriet Chu gegenüber „Billboard“, fügte aber hinzu: „Ich bin ein großer Fan von Britney.“

Er betonte weiter: „Ich will ihr gerecht werden und ihre Geschichte richtig erzählen. Aber wir werden sehen. Wir entwickeln es gerade und es ist ein langer Weg.“

Britney Spears selbst äußerte sich im August letzten Jahres positiv über die Zusammenarbeit mit Produzent Marc Platt an einer Verfilmung ihrer Memoiren „The Woman in Me“. Später wurde bekannt, dass auch Jon M. Chu an dem Projekt bei Universal Pictures beteiligt ist.

Millie Bobby Brown ist nicht die Einzige, die Lust drauf hat

Millie Bobby Brown ist nicht die Einzige, die sich für die Rolle von Britney Spears interessiert. Im August 2024 äußerte sich Emma Roberts zu Gerüchten, wonach sie für die Rolle im Gespräch sei. „Ich war total aus dem Häuschen“, erzählte sie „Cosmopolitan“. „Ich meine, es ist mein wahrer Traum, Britney Spears zu spielen. Es ist ein Gerücht, aber ich hoffe, dass es vielleicht wahr wird. Ich meine, ich erinnere mich, dass ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen, ,In the Zone‘ gehört und gesagt habe: ‚Ich kann diesen Raum nicht verlassen, bis ich jedes Wort auswendig kann.‘“

Auch TikTok-Star und Sängerin Addison Rae brachte sich im November ins Gespräch, allerdings aus einer anderen Perspektive: „Ich glaube nicht, dass irgendjemand es verdient, sie zu spielen“, sagte sie gegenüber „iHeartRadio“. „Ich denke, sie hat wirklich etwas geschaffen, das unantastbar ist und so in seiner eigenen Liga, dass niemand jemals wirklich in der Lage sein wird, das zu wiederholen, was sie für die Musik und sogar die Unterhaltungsbranche getan hat.“