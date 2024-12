Keira Knightley performt live Cher-Cover „Believe“ – auf ihren Zähnen

Auf Knightleys Talent, mit den Beißern Musik zu erzeugen, war Cher wohl nicht vorbereitet: „Sie trifft die Noten!“

Bei einer TV-Show gab Keira Knightley eine Geschmacksprobe ihres besonderen Talents, bei dem sie mithilfe ihrer Finger und Zähne Musik erzeugen kann. Dabei performte sie ein Lied von Cher. Die Musikerin saß gleich daneben und konnte sich von Knightleys Fähigkeiten so aus der Nähe überzeugen.

Alle coolen Kids hatten das in der Schule drauf

Am 29. November war Knightley zu Besuch in der „Graham Norton Show“. Dort forderte sie der Host des Formats dazu auf, einen Cher-Song auf ihren Zähnen zu spielen. Denn immerhin war die 78-Jährige auch live dabei. Daraufhin beugte sich die „Fluch der Karibik“-Schauspielerin über Nortons Mikrofon. Knightley musste sich kurz mental auf die Performance einstimmen, dann fragte der Moderator: „Was bekommen wir?“ Ihre Antwort ohne Zögern: „Believe“. Sogleich fing die Britin an, mit ihren Fingernägeln gegen ihre Vorderzähne zu schnipsen und brachte damit neben Cher auch die anderen Gäste, die Schauspieler Michael Fassbender und Josh Brolin, zum Lachen und Staunen.

Tatsächlich entstanden auf diese Weise Töne, die Chers Hit sehr ähnlich kamen. Die „After All“-Sängerin daraufhin ungläubig: „Sie trifft die Noten!“ Und: „Woher weißt du, was du …?“ So richtig wusste Cher letztlich wohl nicht, was sie sagen sollte. Aber Knightley erklärte daraufhin, dass sie selbst nicht wisse, wie sie das konkret hinbekommen würde. Sie erzählte: „Ich habe es in der Schule gelernt. Es gab ein Kind in der Schule, das cool war und das es konnte, also haben wir es alle gemacht.“

Seht hier Keira Knightleys Cher-Cover:

„Raindrops Keep Falling On My Head“ mit der Kauleiste

Norton brachte die Mimin dazu, auf ihren Zähnen zu spielen, in dem er anfing, zu erzählen: „Das letzte Mal, als du hier warst, hast du uns mit deinen Zähnen Musik vorgespielt.“ Damit spielte der Ire auf Knightleys Show-Besuch im Jahr 2018 an. Hier meinte sie: „Ich kann alles spielen, was ihr wollt“ und stimmte dann die Melodie von „Raindrops Keep Falling On My Head“ von B.J. Thomas an. Hier eine kleine Erinnerungsstütze:

Diese Talentshow war der Grund für ihre Begabung

Ihr Talent präsentierte die Knightley schon mehrmals im TV. So 2019 in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon. Hier spielte sie „Despacito“ auf ihren Zähnen. Noch bevor sie ihr Talent präsentierte, erzählte sie: „Als ich sieben oder acht Jahre alt war, gab es einen Jungen in der Schule, der in einer Talentshow im Fernsehen auftrat. Er war die coolste Person überhaupt und spielte mit seinen Zähnen, sodass alle in meiner Schule sagten: „Wow, das ist cool“. Also kann wahrscheinlich jeder aus dieser Schule mit seinen Zähnen spielen. Sie spielen also zwanghaft mit ihren Zähnen.“

Auch zu Zeiten der Pandemie im Jahr 2020 lieferte Keira Knightley ein Beatles-Stück während eines Livestreams für eine Spendenaktion in ihrer ganz eigenen Version. Hier schnipste sie „Yesterday“ auf ihren Beißern.