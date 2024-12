LL Cool J hält sich für den wichtigsten Rapper, den es jemals gab

„Ich sage das in aller Bescheidenheit, aber ich meine es wirklich ernst“, so der Rapper.

Es gehört für viele Rapper:innen zum guten Ton, mit dem eigenen Szenestatus zu prahlen. Nun hat auch LL Cool J verkündet, dass Menschen eines Tages seinen Einfluss auf die HipHop-Kultur gar nicht genug wertschätzen würden.

„Das ist der Typ“

Im Podcast „Le Code“ von Apple Music hielt sich Uncle L nicht damit zurück, seine Vermächtnis als höchst bedeutsam einzustufen. „Ich sage das in aller Bescheidenheit, aber ich meine es wirklich ernst“, erklärte er, „ich glaube, eines Tages werden die Leute aufwachen und erkennen, dass LL Cool J der wichtigste Rapper ist, den es je gab. Ich glaube wirklich, dass die Leute das eines Tages sagen werden.“

Er sei derjenige gewesen, der eines der gängigsten Themen im Rap-Genre – Luxus und Dekadenz – erst richtig populär gemacht habe: „Sie werden sich umschauen und sagen: ‚Wow‘, wenn es um den Schmuck geht, „‚das ist der Typ, der all die Diamanten, das Eis und den Schmuck und den Champagner eingeführt hat.‘“

Auch wenn es darum gehe, emotionalere Facetten in Tracks zu präsentieren, wäre er ein Vorreiter gewesen. „Wenn es um die Liebeslieder geht, werden sie sagen: ‚Das ist der Typ, der die Liebeslieder und den ganzen Liebes-S*** eingeführt hat‘“, so der 56-Jährige.

LL Cool J: Der böse Junge

Zudem habe er die Mentalität, sich für für den Besten oder die Beste aller Zeiten zu halten, entscheidend geprägt. Er glaubt, dass er „der Typ ist, der all die rebellischen, bösen Jungen-Vibes eingeführt hat, bevor es so weit war“, führte Cool J weiter aus. „Wenn es um die G.O.A.T.-Terminologie geht, werden sie sagen: ‚Das ist der Typ, der das ganze G.O.A.T.-Zeug erfunden hat. Ich könnte immer so weitermachen.‘“

Viele Männer mit Gottkomplex

In ihrer Popkolumne spricht unsere Autorin Aida Baghernejad über einen aktuell etwas gefragteren Rapper mit einen ähnlichen Gottkomplex. Kendrick Lamar könne mit seinem neuen Album GNX einfach nicht aufhören, sich (möglicherweise zurecht) zu überhöhen. Damit würde er auch dem derzeit wegen seiner Regierungseskapaden in den Schlagzeilen stehenden Christian Lindner ähneln.