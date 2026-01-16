Rekord für Bruno Mars: 2,1 Millionen Tickets an einem Tag verkauft

Bruno Mars verkaufte 2,1 Millionen Tickets für seine „The Romantic“-Tour an einem Tag. Der Soul-Künstler bricht damit alle bisherigen Rekorde.

Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, startete der Vorverkauf für Bruno Mars’ „The Romantic“-Tour. Damit schrieb der Musiker Geschichte.

Vorverkauf bricht Rekorde

Seit der Soul-Künstler sein neues Album THE ROMANTIC angekündigt hat, ist er in aller Munde. Seine anstehende Tour wird von Fans weltweit sehnsüchtig erwartet. Als der Vorverkauf begann, schossen die Zahlen durch die Decke: An nur einem Tag wurden 2,1 Millionen Tickets verkauft. Diese Marke bedeutet einen Rekord, sowohl auf Ticketmaster als auch Live Nation. Kein anderer Künstler verkaufte jemals zuvor mehr Tickets an einem Tag.

Die hohe Nachfrage überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass es sich um die erste Tour des Popstars seit zehn Jahren handelt. Seit der offiziellen Ankündigung wurden bereits 32 Zusatzshows hinzugefügt, um die Nachfrage zu bedienen. Insgesamt stehen nun 70 Stadion-Shows in Nordamerika, Europa und UK an. Das neue Album THE ROMANTIC erscheint vorab am 27. Februar.

Historische Bestmarken

Mit dem Rekord pulverisiert Bruno Mars ältere Rekorde von etwa Robbie Williams mit 1,6 Millionen verkauften Tickets im Jahr 2006 oder Guns n Roses mit einer Million verkauften Tickets zehn Jahre später. Damit steht fest: Im Jahr 2026 steht eine der erfolgreichsten Touren der Geschichte in den Startlöchern.

